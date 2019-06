Retten i Roskilde indleder mandag en tre dage lang retssag mod en politiker. Politikeren er tiltalt for vold mod sine børn. Foto: Katrine Wied

Retssag: Politiker i retten for 20 års vold mod sine børn

Sjælland - 17. juni 2019 kl. 09:54 Af Katrine Wied

Retten i Roskilde indleder i dag, mandag, en retssag mod en politiker, der er tiltalt for dagligt og ugentligt at have udsat sine tre børn for vold igennem en periode på 20 år.

Politikeren nægter sig skyldig.

Det første forhold er begået mellem 1999 til 2015. Her er politikeren tiltalt for adskillige gange at have sparket sit barn, i et enkelt af tilfældene med caterpillar sikkerhedsstøvler på. Politikeren er også tiltalt for at have givet barnet skub og hårde slag med knyttet hånd på skulderen, såkaldte »lammere«.

Mishandlingen, som anklageskriftet kalder det, mod det andet barn er beskrevet til at være foregået fra omkring 2003 til 2018. Her er politikeren tiltalt for ugentligt og til tider dagligt at have udøvet vold mod barnet med spark, skub og »lammere«.

Volden mod det tredje barn er ifølge anklageskriftet foregået fra 2011 til den 24. januar 2019. Også i dette tilfælde er politikeren tiltalt for ugentligt at have givet barnet skub og »lammere«.

I det sidste forhold er politikeren tillige tiltalt for, mens barnet stod og lavede mad, at have skubbet barnet hårdt ind i en hylde adskillige gange.

Ifølge påstanden har politikeren en vinteraften i 2018 slået barnet flere gange på skulderen med knyttet hånd, da barnet ville gå i seng, selv om det ikke havde lavet sine lektier.

Det seneste tilfælde, der er beskrevet i anklageskriftet, er fra den 19. til 20. januar 2019. Her skal barnet have fået en »lammer« på skulderen og blev skubbet ud på terrassen kun iført t-shirt og underbukser, selv om det var frostvejr. Her stod barnet imens, politikeren - ifølge anklageskriftet - åbnede og lukkede døren og gav barnet lego-legetøj, som barnet skulle »puste støv af«.

Normalt vil slag med knyttet hånd høre ind under den milde voldsparagraf. Men anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi har valgt at rejse tiltalen efter den grove voldsparagraf, fordi volden - ifølge påstanden - skal være sket mod børn og igennem flere år.

Den 4. juni blev der nedlagt navneforbud i sagen efter anmodning fra politikerens forsvarer. Dette navneforbud blev ved en ny kendelse opretholdt, da retssagen begyndte mandag formiddag.