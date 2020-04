Se billedserie I disse dage er Forenede Service massivt tilstede på Hvidovre Hospital, hvor et særligt uddannet team gør rent i de områder, hvor der er patienter med coronavirus. Sanne Träger har som ansvarlig for rengøringen på hospitalet derfor meget at se til i denne tid. Foto: Jackieline Panduro Axelsen

Rengøring redder liv

Sjælland - 27. april 2020 kl. 07:30 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden coronavirus kom til Danmark, har der været ekstra meget at se til for rengøringsmedarbejderne, der gør rent på Hvidovre Hospitals COVID-19-afdelinger. Og ifølge Sanne Träger, der er driftschef i Forenede Service og har ansvar for rengøringen på hospitalet, er det ikke alle, der har evnerne til at varetage den type rengøring.

- Udover uddannelse i at gøre rent i isolationsområder kræver det flair og forståelse for at på- og afklæde sig værnemidler og beskyttelse. Det vil sige heldragt, mundbind, handsker og visir. Derudover skal man kunne udføre korrekt hygiejne, forklarer Sanne Träger og tilføjer, at medarbejderne løbende får repeteret retningslinjerne for korrekt håndhygiejne og brug af værnemidler.

- Vi gennemgår hver dag retningslinjerne for de enkelte afsnit og afdelinger på hospitalet. Derudover skal medarbejderne tage en test, når de møder ind på arbejde, hvor de skal svare korrekt på, hvornår man skal vaske hænder, skifte handsker og klude under en rengøring, samt hvordan man tager værnemidler korrekt af og på, siger Sanne Träger.

For fortsat at stå stærkt, når flere patienter bliver indlagt med coronavirus, er man nu i gang med at uddanne flere medarbejdere, der kan gøre rent i de såkaldte COVID-områder.

Smitteforebyggende En af dem, der gør rent på Hvidovre Hospital, er Brian Basnæs, der er fællestillidsrepræsentant og serviceassistent i Forenede Service. Han har gjort rent på hospitalet i 22 år og er en del af teamet, der udfører rengøring på afdelingerne med COVID-patienter. Det vil sige akutmodtagelse, i områderne hvor patienter bliver testet for coronavirus, på stuer hvor der ligger smittede patienter samt på intensivafdelingerne..

- Det vigtigste i mit arbejde er at nedbryde smitteveje og at efterleve alle retningslinjer for hygiejne og smitterengøring til punkt og prikke. Det har vi selvfølgelig også gjort før, men fokus er virkelig skærpet nu, siger han og fortæller, at rengøringen foregår i flere trin, hvor det første trin er, at alle flader bliver vasket af for efterfølgende at blive tørt over med klor. Derudover bliver skrald og tøjposer fjernet og gulvet bliver tørmoppet.

- Det hele foregår selvfølgelig i beskyttelsesudstyr, som vi sikrer os sidder helt rigtigt. Det er vi meget opmærksomme på. Både for at passe på os selv samt sundhedspersonalet og patienterne, forklarer han.

Selvom Brian Basnæs gør rent i områder med høj smitterisiko, frygter han ikke rigtig at blive smittet.

- Det er klart, at jeg tænker over risikoen. Man ved jo ikke, hvordan man vil reagere, hvis man bliver smittet. Og jeg kan jo se, at det både er unge og gamle, der bliver alvorligt syge. Men jeg tager alle forholdsregler og efterlever alle forskrifter, der er. Derfor er jeg ikke særligt bange for at blive smittet.

Psykologhjælp Hos Forenede Service har man stillet psykologhjælp til rådighed, hvis nogle af medarbejderne, der gør rent på hospitalet, får behov for det.

- Hverdagens barske realiteter rammer en, når man render rundt herude. Og man oplever lidt af hvert. Derfor skal der selvfølgelig også være mulighed for at tale med professionelle, hvis man har brug for det, siger Sanne Träger og fortæller, at hun også godt kan mærke, at medarbejderne tænker over risikoen for at blive smittet med coronavirus, men at hun samtidig ser en kæmpe gejst og entusiasme blandt dem.

- De er meget bevidste om, at de gør en forskel. Og jeg er sindssygt stolt af det arbejde, medarbejderne udfører og den gejst, de går til arbejdsopgaverne med. Det er jeg rigtig glad for at opleve, siger hun.

Sanne Träger har også selv meget at se til i de her dage. Udover at der er en masse at holde styr på med vagtplanlægning, uddannelse af medarbejdere til rengøring af COVID-områderne samt opnormering af ledelsen, så er hun i samarbejde med kollegaer og eksterne parter ved at etablere virtuelle hold til uddannelse.