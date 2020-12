Se billedserie Hus Forbi-sælger René B. Nielsen mærker tydeligt, at folk under coronaen er blevet mere forsigtige. Der sælges færre aviser, og der er blevet langt mellem de små snakke med køberne ? og deres børn. Her ses han på stationen i Nakskov med den seneste udgave af Hus Forbi. Normalt er hans hund, Baloo, også med, men denne kolde decemberdag har den fået lov at blive hjemme i Renés nye lejlighed. Foto: Lars Jørgensen

René savner snakkene på gaden

Sjælland - 14. december 2020 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Coronaepidemien er i øjeblikket ekstra hård for de socialt udsatte og hjemløse, som tilbringer det meste af deres tid på gaden, væresteder og i varmestuer. Restriktioner og frygt for smitte gør nemlig, at stederne lukker ned og, at de julehandlende danskere i langt højere grad end tidligere undgår at komme i kontakt med folk på gaden - for eksempel for at købe et eksemplar af Hus Forbi.

En af dem, der mærker det, er den 48-årige Hus Forbi-sælger René B. Nielsen. Han holder i øjeblikket til i Nakskov, hvor han efter halvandet år på gaden lige er flyttet i lejlighed. René har siden 2010 været hjemløs i samlet fire år.

- Det der med, at man lige får en sludder for en sladder, når man sælger avisen. Det har der ikke været så meget af på det seneste. Det er ærgerligt. Det er noget, der betyder noget for mange af os, siger René, som mange i og omkring Næstved måske har stiftet bekendtskab med de senere år, hvor han har gået rundt i byen med hunden Baloo ved sin side.

Han holder meget af at tale med de folk, han sælger avisen til. Og så sætter han stor pris på de børn, der henvender sig til ham.

- Jeg nyder virkelig at tale med børnene. Men det får de ikke lov til i øjeblikket. Der hiver deres forældre dem væk. Det er ellers de sjoveste snakke, man har der. Børn har ikke nogen hæmninger med deres spørgsmål - de skyder lige fra hoften, og spørger om alt; hvorfor ser dine tænder sådan du? Hvorfor har du den hat på? Indimellem kommer der også nogle rigtig gode spørgsmål, som man ikke lige ved, hvordan man svarer på. Det er altså sjovt - og ærgerligt, at der ikke er så meget af det i øjeblikket, siger René B. Nielsen.

Lukkede toiletter Som han sidder der på bænken kan man godt se, at der ligger et hårdt liv bag furerne i ansigtet og de sorte tænder i munden, som indimellem åbnes for at gøre plads til en slurk øl eller et hiv af en cigaret. Men blikket er klart og ordene tydelige, når han taler om sit eget og andres liv som hjemløs.

René fik i starten af december tag over hovedet i form af en lejlighed i Nakskov, men har altså indtil da på nærmeste hold oplevet livet som hjemløs i en coronatid.

- I foråret blev alle varmestuer og væresteder lukket ned. Man kunne måske komme forbi mellem klokken 12 og 14, stå ude i gården - og så kom der nogen ud med madpakke til én. Man kunne ikke en gang komme ind og låne et toilet. Det er også noget af det, der har været rigtigt svært for mange hjemløse. Man kan ikke komme ind nogen steder og alle offentlige toiletter har også været lukket under coronaen. Vi har ikke kunnet komme ind på værestederne og få en kop kaffe og en snak. Det har ikke været sjovt, understreger René.

De sidste 10 år har René haft en omtumlet tilværelse, hvor et stort alkoholmisbrug, mørke tanker og seks selvmordsforsøg har været nogle af hovedelementerne. I øjeblikket har René det dog efter omstændighederne godt. Han har overskud til at fortælle om livet som hjemløs, er involveret i flere projekter for udsatte og har skåret kraftigt ned på alkoholindtaget.

- Jeg drikker nok 8-12 øl om dagen. Før var jeg oppe på 25-30 dagligt. Jeg rører ikke andet end øl - ikke noget med stærk spiritus eller noget. Det skal bare være de helt almindelige øl. Det andet kan jeg ikke styre. Det er kun, når jeg har ondt i halsen - så tager jeg to cl vodka og lægger mig til at sove. Hvideruslands præsident har jo ellers sagt, at man bare skal drikke vodka og gå i sauna, hvis man vil slippe for corona, smiler René med henvisning til Alexandr Lukasjenkos mildest talt tvivlsomme råd tidligere på året.

Coronaen har gjort livet surt for de fleste af os, men har ramt de hjemløse og socialt udsatte ekstra hårdt. René B. Nielsen opfordrer folk til at møde Hus Forbi-sælgerne med mindre frygt og mere åbenhed. Foto: Lars Jørgensen

Isolation og afspritning René er blandt andet engageret i Folkemødet, hvor han hjælper Bornholms Efterskole med at sætte lejr op og pille den ned igen. Han er med til at rigge til og rydde op, når Landsforeningen af VæreSteder holder den årlige feriecamp og så var han for fem år siden med til at starte et fodboldhold for hjemløse. Alle tre ting er i år blevet aflyst på grund af Covid-19.

Det tager René nu forholdsvist roligt, men han oplever andre udsatte, som har det svært i en tid, hvor store dele af deres sociale liv er aflyst på grund af restriktioner.

- Der er nok nogle af dem, der ikke bor på gaden, men bruger varmestuerne og har deres sociale netværk og fællesskab dér, som har det svært. De kan godt risikere at bukke under. Jeg kender da nogle stykker, som er blevet næsten helt isoleret på grund af det her, siger han.

- Jeg kender ingen Hus Forbi-sælgere, der har været konstateret positiv med corona. Men mange af os har skavanker; går med krykker, har dårligt hjerte eller dårlige lunger. De ved godt, at hvis de får corona, så bliver det alvorligt for dem. Så vi tager alle vores forholdsregler, spritter hænder og har håndsprit med ud og prøver at holde afstand. Og mangler vælger også at gå i isolation, hvis de oplever de mindste symptomer, fortæller han.

René bliver, ligesom de øvrige Hus Forbi-sælgere, jævnligt testet for corona. Seks gange er det foreløbig blevet til. Dét, sammenholdt med en generelt stor forsigtighed hos sælgerne, gør, at folk ikke behøver at være så bange for at købe en avis.

- Mange af sælgerne har visir eller mundbind på, og vi har håndsprit med og spritter af. Jeg synes, at vi har godt styr på både det og på at holde afstand. Så jeg vil da godt opfordre folk til - også i denne jul - at standse op og støtte de hjemløse. Og få en snak, smiler han.