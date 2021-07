Rektor bekymret: Færre unge vil være lærer, pædagog og sygeplejerske

Professionshøjskolen Absalon har netop fået udsigt til en ny pædagoguddannesle i Holbæk og flere studiepladser. Men hvad nytter det, hvis ikke de unge søger ind, lyder det bekymret fra Absalons rektor Camilla Wang. Foto: Thomas Olsen.

05. juli 2021

Sjælland: De sjællandske sygehuse og folkeskoler risikerer at komme til at mangle hænder inden for en overskuelig fremtid.

Antallet af unge, der har sendt en ansøgning til de store velfærdsuddannelser som lærer og sygeplejersker, er nemlig faldet i år. Både på landsplan og på professionshøjskolens Absalons uddannelser i blandt andet Slagelse, Næstved, Vordingborg, Roskilde og Holbæk. Det viser tal over årets søgning til de videregående uddannelser, der havde deadline mandag kl. 12.00.

Overordnet set er der for de sjællandske uddannelser tale om mindre fald.

- Men jeg bliver alligevel bekymret, fordi der er tale om en landsdækkende tendens, der også rammer os. Der skriges allerede efter sygeplejersker ude på sygehusene, og mange folkeskoler på Sjælland mangler uddannede lærere, siger Absalons rektor Camilla Wang.

Tilbagegangen rammer ligesom et bredt flertal i Folketinget netop har vedtaget, at der skal oprettes flere studiepladser i provinsen og på velfærdsuddannelserne. Det gælder også hos Absalon, der kan se frem til ny pædagoguddannelse i Holbæk, ligesom man formentlig kan se frem til flere pladser på både pædagog- og sygeplejerskestudiet.

- Hvis man ser på behovet, så burde man jo skrue op for antallet af studiepladser. Problemet er bare, at ansøgerne ikke er der. I hvert fald ikke dem, der har uddannelserne som førsteprioritet. Og det bekymrer mig lidt. For dem, der ikke har os som førsteprioritet, har større tendens til at falde fra undervejs eller finde noget andet, siger Camilla Wang, der efterlyser national handlingsplan for at rekruttere flere unge til velfærdsuddannelserne:

- De her uddannelser er rygraden for at sikre, at vores velfærdssamfund kan hænge sammen. Man er fra politisk hold nødt til at sætte sig ned og se på, hvordan man kan øge rekrutteringen til uddannelserne såvel som sikre attraktive arbejdspladser og karrieremuligheder bagefter, siger hun.

Kigger man tilbage er antallet af ansøgere til læreruddannelserne i Roskilde og Vordingborg faldet med 42 ansøgere - svarende til 11 procent siden 2018, mens antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen er faldet med 79. Det svarer til et fald på 10 procent.

Både Absalon og Erhvervsakademi Zealand kan dog samlet set glæde sig over store interesse for mere tekniske uddannelser. Det gælder maskiningeniør, biotek-ingeniør og bioanalytiker hos Absalon og for eksempelvis bygningskonstruktør, datamatiker og laborant hos Zealand.