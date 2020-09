Absalon uddanner blandt andet lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og fysioterapeuter. trods corona-restriktioner på mange uddannelser er skolen indtil videre den eneste, der har valgt at fjerne bordene fra undervisningslokaler for at overholde myndighdernes afstandskrav. Foto: Kenn Thomsen.

Rektor: Undervisning uden borde midlertidig løsning

Det er ikke optimalt, at de over 8000 studerende skal modtage undervisning uden borde. Derfor er ledelsen på professionshøjskolen også gået i tænkeboks for at finde alternative løsninger.

- Vi har lagt vægt på, at vi ville have de studerende tilbage i undervisningslokalerne på campus. Bortset fra vores e-læringsuddannelser, er vores uddannelser lagt an på undervisning med fysisk tilstedeværelse. Det hensyn er så vigtigt, at vi har valgt at tage tingene derfra og se på, hvad der kunne lade sig gøre, siger hun.