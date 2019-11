Der er 68 grusgrave rundt om i Region Sjælland, og de har haft rekordmange besøg af regionens tilsynsfolk i 2019. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Rekordmange kontroller af grusgrave har givet ét påbud

Sjælland - 13. november 2019 kl. 09:38 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 68 råstofgrave rundt om i Region Sjælland får besøg af tilsynsfolk fra regionen som aldrig før.

I år har man indtil nu udført 28 planlagte tilsyn og 31 ikke-planlagte tilsyn. I sidstnævnte tilfælde skyldes cirka halvdelen af besøgende henvendelser eller klager fra naboer. I 2018 udførte man til sammenligning 49 tilsynsbesøg i alt.

Men det er faktisk yderst sjældent, at regionens tilsynsfolk lader hammeren falde over for råstofudvinderne.

I 2019 er der indtil nu bare udstedt ét påbud. Og det til en råstofudvinder i Lejre Kommune, der allerede i 2018 fik en varsling om, at påbuddet, der kræver, at firmaet udjævner nogle stejle skrænter langs grusgravens kant, var på vej. Det viser en aktindsigt, som Sn.dk har fået.

Påbud og tilsyn Påbud af råstofgrave de sidste tre år. ( I parentes varslinger om påbud):

2017: 2 (1)

2018: 0 (1)

2019: 1 (0)

Tilsyn i 2019 til og med 12. november (I parentes målet for tilsyn i 2019):

Planlagte tilsyn i store råstofgrave: 5 (8)

Planlagte tilsyn i mindre råstofgrave: 23 (20)

Ikke planlagte tilsyn: 31 (ikke målsat).



Kilde. Region Sjælland. Påbud af råstofgrave de sidste tre år. ( I parentes varslinger om påbud):Tilsyn i 2019 til og med 12. november (I parentes målet for tilsyn i 2019): - Vores tilgang til det her er, at vi forsøger at holde en god dialog med vores råstofudvindere. Derfor bliver langt de fleste ting, vi måtte opdage, løst langt før, vi er nødt til at sende varsler om påbud eller direkte udstede et påbud, siger Mads Bisgaard, miljøplanlægger i Region Sjællands tilsyn med råstofgrave.

Har præventiv effekt Peter Jacobsen (DF), der er formand for udvalget for regional udvikling i Region Sjælland, mener, at de mange kontroller og tilsyn har en præventiv effekt.

- Vi har på en række borgermøder tidligere fået indtryk af, at grusgravudvinderne ikke altid er specielt gode til at tage hensyn. Det er årsagen til, at vi har skruet op for tilsynene. At der er så få påbud og varslinger, ser jeg som et udtryk for, at der er relativt styr på tingene derude. Det er jo godt. Men jeg tror også, det skyldes, at besøgene har en præventiv effekt. Så vi kommer ikke til at lave færre tilsyn, siger han.

Råstofudvinder: Fint med kontrol Også hos landets største råstofudvinder, Nymølle Stenindustrier, der har adresse i Roskilde, ser de positivt på de mange tilsyn.

- Når man er et stort firma som os og får kontrolbesøg hvert år, er vi ligesom opmærksomme på de ting, der måtte være, og vi afsætter ressourcer til det. Vi har simpelthen ikke råd til at få et påbud, fortæller adm. direktør Ole Nørklit.

Faktisk så han gerne, at regionen skruede endnu mere op for tilsynsbesøgene hos især mindre grusgrave.

- Store firmaer som os får planlagte tilsynsbesøg hvert eneste år, mens de små får et besøg hvert tredje år. Og når man kun bliver kontrolleret hvert tredje år, er det ikke sikkert, at man er så opmærksom på, om alting er i orden. Men vi lider jo alle sammen skade et eller andet sted, når en eller anden ikke overholder reglerne på miljøsiden, siger han.