Trængte familier, der godkendes til julehjælp hos Mødrehjælpen, får 400 kroner til gave pr. barn, 300 kroner til julemiddag, hvis der er et barn i familien og 100 kroner ekstra for hvert barn, hvis det er en fler-barnsfamilie. Foto: Mødrehjælpen

Rekordmange familier søger julehjælp hos Mødrehjælpen

På landsplan er tallet på 7.799 ansøgninger mod 6.921 i alt for et år siden.

Ansøgerne skal leve op til særlige kriterier for at blive godkendt til at få julehjælp fra Mødrehjælpen. Ud over dårlig økonomi skal de for nyligt have været igennem en særligt belastende social begivenhed. Mange har mistet deres job, andre er blevet syge fysisk eller med stress og depression, og i en del familier er børnene syge.