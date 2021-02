Rekordmange dyr fik hjælp

- Når vi år efter år oplever, at antallet af henvendelser til Vagtcentralen 1812 stiger, skyldes det at befolkningen har fået et øget kendskab til vagtcentralen. Vi oplever dog også, at danskerne rigtig gerne vil hjælpe, når de ser et dyr i nød, og derfor er de glade for at kunne ringe til 1812, fortæller Yvonne Johansen, Dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.