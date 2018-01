Regntøjet drypper med farlig kemi

- Vi har et ønske om at få udfaset fluorstoffer. Stofferne er problematiske, fordi de er svært nedbrydelige i naturen. Derudover ved man, at nogle fluorstoffer er skadelige for mennesker. Blandt de stoffer, som er undersøgt mest grundigt, er der observeret effekter på leveren og reproduktionen (dvs de kan skade forplantningen eller det ufødte barn). Nogle af stofferne er også mistænkt for at være kræftfremkaldende, siger Louise Fredsbo Karlsson, Miljøstyrelsen, AC-tekniker og faglig ansvarlig for kampagnen.