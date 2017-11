Sjællandske kommuner har siden 2007 uberettiget betalt støtte til flere hovedstadskommuner for uuddannede udlændinge, der reelt var uddannede. Foto: Yilmaz Polat.

Regnefejl koster sjællandske kommuner 1,1 milliard kroner

Sjælland - 28. november 2017 kl. 14:10 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højtuddannede nordmænd, svenskere og amerikanere, der får job og bosætter sig i hovedstadsområdet, er i årevis fejlagtigt blevet kategoriseret som uuddannede udlændinge, der har udløst støtte til København og flere andre hovedstadskommuner fra den kommunale udligningsordning. Penge, som blandt andet de sjællandske kommuner har måttet aflevere. Det skriver DAGBLADET og Nordvestnyt.

Fejlen skyldes, at Indenrigsministeriet i 2006 droppede, at registrere uddannelsesniveauet hos udlændinge i Danmark. Herefter blev alle udlændinge kategoriseret som udlændinge uden erhvervsuddannelse.

Ifølge beregninger, som firmet Dataproces har foretaget for NORDJYSKE, har København og syv andre kommuner med mange højtuddannede udlændinge bosat, fået uberettigede tilskud fra den kommunale udligningsordning på over 2,5 milliarder kroner siden 2007. Heraf har de 17 kommuner i Region Sjælland afleveret 1,1 milliard kroner. Og heraf har kommunerne Køge, Kalundborg, Slagelse, Næstved og Holbæk afleveret over 100 millioner kroner hver.

- Det her er et af de parametre, der gør, at udligningsordningen er helt skæv, som den er skruet sammen i dag. Vi er i forvejen meget presset med at få indtægter og udgifter til at hænge sammen, og vi får relativt få penge i udligning, siger Søren Kjærsgaard, borgmester i Holbæk Kommune (V) til aviserne.

Ifølge Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S) kunne pengene, som kommunen har måttet aflevere, have sparet kommunen for en trecifret millionbesparelse i 2015, som stadig påvirker økonomien i år og næste år.

- Den nuværende udligningsmodel er lavet for 30 år siden, da verden så anderledes ud. Der trænger til at blive ryddet op, for mens nogle kommuner bliver rigere og rigere, har vi andre sværere ved at få enderne til at nå hinanden, siger han.

