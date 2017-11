Regnefejl: Så meget kan sjællandske kommuner kræve retur

I 2006 droppede Indenrigsministeriet at opgøre uddannelsesniveauet blandt udlændinge i Danmark. De betød eksempelvis, at topforskere fra USA eller Sverige, der boede i Københavns Kommune, udløste et tilskud til kommunen, fordi de stod opgjort som uuddannede.

- Jeg vil mene, at ministeriet og embedsmændene har forsømt deres pligt til at træffe en rigtig afgørelse, sådan som loven siger, at beregningen skal foretages. Det naturlige vil være, at man som kommune - hvis man har mistet penge på det her - retter et krav mod ministeriet, sådan at ministeriet bliver gjort ansvarlig for den fejl, de har lavet i opgørelsen af beløbet, siger han til NORDJYSKE.