Regionsrødder undrer sig: Sen besked om rare penge

Sjælland - 24. august 2021 kl. 07:56 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

En pose med cirka 170 millioner kroner er »pludseligt« dukket op på bordet foran regionsrådspolitikerne i Region Sjælland. Det sker blandt andet på baggrund af, at der har været en del kompensation som følge af Covid-19 samt færre udgifter til lønninger i forbindelse med sygeplejerskernes igangværende strejke. Alligevel vækker det stor undren, at regionsrådet nu kun har fået kort tid til at disponere over de mange ekstra millioner forud for fastlæggelsen af regionens budget for 2022. - Jeg troede, at man i regionen holdt løbende øje med økonomien, siger Flemming Damgaard Larsen, medlem af regionsrådet for Venstre, og sendte et spørgsmål mod regionsrådsformand Heino Knudsen.

»Hvor længe har man vidst, at vi havde de her ekstra penge?«, spørger Venstres medlem. Beløbet er ifølge regionsrådsformanden kommet regionen til kendskab henover sommeren i år.

Stort set alle andre partier deler den undren. Venstres Jacob Jensen minder dog om, at det nu handler om at bruge pengene på at få prioriteret den bedst mulige behandling til patienterne i stedet for at skændes om fordelingen.

- Jeg er enig i prioriteringerne i det forslag, jeg har foran mig, men det er svært at forstå, at vi pludselig skal diskutere et beløb, der er fire gange så stort som det, vi troede, vi havde i frie midler, sagde Jacob Jensen.

Sn.dk har tidligere beskrevet, at politikere i Region Sjællands regionsråd og fra regionens administration har efterlyst flere midler til at få flere kræftpatienter behandlet til tiden, hovedrengøring af de sjællandske sygehuse og bedre vedligehold af slidte sygehusbygninger. Det sker, efter det har vist sig, at regionen står til at komme ud af 2021 med et mindreforbrug på cirka 200 millioner kroner, heraf 171 millioner kroner på sundhedsområdet.

På regionsrådsmødet i Sorø mandag aften blev der så - som følge af de ekstra penge, der ifølge budgetloven skal bruges i år, afsat 10 millioner kroner til at sikre hurtigere behandling og udredning af hjerte- og kræftpatienter, 10 millioner kroner til at forbedre rengøringen af sygehusene samt 80 millioner kroner til vedligeholdelse på regionens sygehuse. Derudover er 20 millioner kroner blevet afsat til forbedring af fysiske rammer for nære sundhedstilbud - det kan for eksempel være på sundhedshuse og decentrale lægevagtskonsultationer. Derudover afsættes der penge til høreapparater og flere el-ladestandere til elbiler.

I forvejen var der eksempelvis i budgettet prioriteret 80 millioner kroner til klimaforbedringer og energibesparelser, 14 millioner kroner til patientrettede initiativer og 12,4 mio. kr. til renoveringer og mindre forbedringer. De prioriteringer fastholdes i budgettet for næste år, og de eventuelt overskydende midler fra de nye forslag, der ikke kan realiseres inden årets udgang, bliver efter forventningen afsat til af genforsikre tjenestemandspensioner.

Balance i budget - Vi afleverer et budget til det kommende regionsråd, der er i balance, og det viser, at vi har en god driftssituation. Det synes jeg, vi skal glædes os over. Men coronapandemien har gjort, at vores sundhedspersonale er blevet presset på nogle områder, sagde Jan Hendeliowitz, regionsrådsmedlem og gruppeformand for Socialdemokratiet i Regionsrådet. Han anerkender dog, at det kunne have været formålstjenesteligt, om regionsrådet var blevet bekendt med ekstramidlerne lidt før.

Region Sjælland har den kedelige rekord som den region, hvor færrest patienter får udredning og behandling inden for udrednings- og behandlingsgarantierne. Derfor falder de 171 ekstra millioner kroner på sundhedsområdet (ud af et budget på cirka 18 milliarder, der dækker sundhed, social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling ) på et tørt sted, lyder det blandt andet fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og SF.

Regionsrådsformand Heino Knudsen understregede, at han gerne havde set, at man i Regionen havde mulighed for at planlægge rullende budgetter flere år ad gangen, så der ikke pludselig opstår et større beløb, som man på relativt kort tid skal fordele. Regionens budget for 2022 er på cirka 19 milliarder kroner og blev vedtaget og sendt til 2. behandling ved regionsrådsmødet mandag aften.