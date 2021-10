Se billedserie Peter Jacobsen (DF) kan godt genkende billedet af, at vælgerne interesserer sig mindre for regionsråds- end kommunalpolitik. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Regionsrødder: Vælgere mere interesseret i kommunalpolitik

Sjælland - 23. oktober 2021 kl. 07:03 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Regionsrådsvalgene kæmper med at tiltrække sig vælgernes opmærksomhed, fordi det er svært at markere sig, når man "kun" kan tale om sundhedspolitik, og fordi det kan være svært for vælgerne at gennemskue, hvad og hvor meget regionerne bestemmer. Sådan lyder det fra professor og valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet og Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab og erhverv på Roskilde Universitet.

Men en ting er, at forskerne - og givetvis mange vælgere - synes, at regionsrådspolitikerne er knap så synlige som deres deres kolleger i byrådene. Men hvad siger regionsrådsrødderne selv? Vi har spurgt et par stykker med et ben i hver lejr, da de både sidder i regionsrådet i Region Sjælland og i en kommunalbestyrelse.

Enige med forskere Peter Jacobsen, som er 1. næstformand i Region Sjælland for Dansk Folkeparti og derudover sidder i kommunalbestyrelsen i Kalundborg, genkender godt billedet af, at der skal kæmpes lidt mere, hvis man skal brænde igennem til borgerne fra sædet i regionsrådet.

- Jeg er sådan set enig i, at det er mere vanskeligt at nå ud til borgerne som regionsrådsmedlem. Det er rigtigt, at mange flere ting er reguleret fra statens side, siger han.

Og vælgerne er også mere interesserede i kommunalpolitik, i hvert fald dem, som Peter Jacobsen møder på sin vej. Der er dog ikke desto mindre meget på spil i regionen, tilføjer han.

- Der er stadig meget, man beslutter som regionsrådsmedlem. Jeg synes nemt, man kan gøre en forskel politisk i regionen, det kræver lidt mere arbejde, og jeg tænker, at borgerne også synes, at politikkerne er langt væk. Når jeg bliver stoppet på gaden eller i Brugsen, er det i 9 ud af 10 tilfælde kommunalpolitik, vi taler om, siger Peter Jacobsen.

Afhængige af hinanden Også Kirsten Rask fra Socialdemokratiet, der både er kommunalbestyrelses-kollega med Peter Jacobsen i Kalundborg og også sidder i regionsrådet i Region Sjælland, genkender, at der ikke er så meget synlighed omkring regionsrådsvalget.

- Det er rigtig ærgerligt, at ikke flere interesserer sig for det(...)Hverken regionen eller kommunerne kan klare sig uden hinanden. Der vil komme meget mere nærhed i sundhed i de kommende år, hvilket betyder, at det bliver mere og mere vigtigt, at der også er nogen, som er i både region og kommune, så vi får et mere "sømløst" sundhedsvæsen for borgerne, siger Kirsten Rask.

Selv peger Kirsten Rask på, at hun gør en indsats for at blive set og hørt af vælgerne. Og her spiller pressen og medierne også en rolle, påpeger hun.

- Man kan altid blive bedre til det, det kan vi også. Pressen kunne også være bedre til at henvende sig bredt rundt til regionsrådspolitikerne, for det er næsten altid de samme, der bliver citeret, siger Kirsten Rask.