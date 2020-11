Regionsrådsvalg: Hun vil stå i spidsen

- Vi har fået ores politiske mål igennem, tænk på høreapparater, socialsygeplejersker, læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde og øgede sprogkrav til udenlandske læger. Jeg er rigtigt godt tilfreds og har kun ros til overs til Heino Knudsen. Det var måske ikke det, de fleste ventede, at vi støttede en socialdemokrat, men Dansk Folkeparti har sikret, at regionsrådsformanden ikke kom til at sidde på et meget venstreorienteret grundlag, siger Gitte Simoni, som understreger, at pilen også godt kan pege mod en blå regionsrådsformand.