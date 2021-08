Heini Knudsen S peger på, at det nu handler om hurtigst muligt at få bugt med den pukkel, der har hobet sig op under sygeplejerskernes ca. 10 uger lange strejke. Det skal dog ske under hensyntagen til arbejdsmiljøet i sundhedssektoren, siger han. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Regionsrådsformanden: Derfor er indgreb godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regionsrådsformanden: Derfor er indgreb godt

Sjælland - 26. august 2021 kl. 09:46 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Et indgreb i konflikten var den eneste løsning, der var tilbage, siger den socialdemokratiske regionsrådsforman i Region Sjælland

Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S), anerkender at sygeplejerskerne har kastet sig ud i en konflikt, og at det er en ret, de har.

Men efterhånden er vi kommet dertil, hvor patienterne betaler en for høj pris for konflikten, lyder det fra regionsrådsformanden. Derfor er han tilfreds med, at regeringen i går aftes har varslet et indgreb i konflikten.

-Jeg er glad for - med tanke for patienterne - at der er udsigt til, at konflikten slutter. Jeg er omvendt ærgerlig over, at det ikke er lykkedes at lande en aftale i forhandlingslokalet.

- Jeg ser frem til og bakker op om arbejdet i den lønstrukturkomite, som skal få klarlagt lønforskelle mellem faggrupper, så får vi et fælles grundlag, som vi kan handle ud fra. For vi skal bestemt have ligeløn i Danmark, siger Heino Knudsen til Sn.dk

lønstrukturkomiteen skal afdække, om der er strukturelle uligheder i lønnen mellem forskellige fag på det offentlige arbejdsmarked, den ventes at begynde sit arbejde til efteråret.

- Vi har en arbejdsmarkedsmodel, hvor konflikt er et af de greb, man har, det anerkender jeg fuldt ud. Desværre har det ikke været muligt at nå hinanden i forhandlingslokalet. Det har begge parter gjort opmærksom på. Et indgreb er med hensyn til patienterne den mulighed, der er, men det er aldrig en god udgang på en konflikt, siger Heino Knudsen.

Han peger på, sundhedsvæsnet i takt med den trinvise eskalering i konflikten, hvor flere og flere sygeplejersker udtages til strejke, kommer mere og mere i knæ og en pukkel af arbejde og udskudte patientaftaler hober sig op.

I forhold til, om det er det rigtige tidspunkt at gribe ind, peger regionsrådsformanden på, at jo længere tid en konflikt varer, jo flere patienter bliver berørt og skal vente på behandling og undersøgelser. Derfor er det afgørende for patienterne, at vi kan komme tilbage til normalen, lyder det.

Hvor lang tid det varer i Region Sjælland, er det dog endnu for tidligt at svare på, siger regionsrådsformanden fra Socialdemokratiet.

- Mange af de strejkende sygeplejersker skal naturligvis afholde ferie nu, men vi har fokus på, at patienterne kan komme så hurtigt tilbage til deres behandlinger og aftaler som muligt. Vi mangler stadig at danne os et fuldstændigt overblik over, hvor meget det betyder for regionen, og hvornår vi kan komme tilbage til normalen. Det er tusinder af aftaler, der er udskudt, så meget skal indhentes, siger Heino Knudsen.