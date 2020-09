Regionsrådsformand vil bestige Afrikas højeste bjerg

- Det er en stor og spændende udfordring for mig. Jeg er som menneske eventyrlysten og glad for udfordringer. Her kan jeg kombinere de to ting med også at gøre en velgørende indsats for syge børn. Jeg glæder mig derfor rigtig meget til sammen med resten af holdet at tage denne udfordring op. Min drøm er at kunne stå på toppen med oplevelsen af, at min indsats er med til at gøre en ekstra forskel for mange børn, som desværre er blevet ramt af ulykke eller sygdom, udtaler Heino Knudsen i en pressemeddelelse.