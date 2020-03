Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) glæder sig over de mange frivillige i Regions Sjællands »corona-jobbank«. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Regionsrådsformand om mange frivillige: - Et lyspunkt i en svær tid

Sjælland - 19. marts 2020 kl. 18:44 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det her er et fantastisk eksempel på det fællesskab, der skal løfte os gennem den her meget svære situation i Danmark og i Region Sjælland. Det er virkelig et lyspunkt i en svær tid, og det varmer mig helt oprigtigt meget.

Sådan lyder det fra Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland (S), om de mange frivillige, der har meldt sig til regionens »corona-jobbank« de seneste dage.

Han fortæller, at det faste personale på sygehusene: læger, sygeplejersker, Social- og sundheds-hjælpere og øvrige personale nu kan mærke presset fra det stigende antal corona-smittede, der kræver behandling. Og der vil blive brug for at aflaste dem. Spørgsmålet er hvornår, de mange frivillige kan komme i spil.

- Det ved vi ikke endnu. Men det gode ved, at så mange har meldt sig så hurtigt, er, at vores folk har mulighed for at gennemgå de mange ansøgninger, systematisere dem, så vi kan bruge de frivilliges faglighed bedst muligt og samtidig sikre, at vi kan opretholde kvaliteten i vores sundhedsvæsen. Det er virkelig positivt, siger han.

