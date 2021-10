Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland (S), er rystet over svindel-anklagerne mod narkoselæge, der alene over en treårig periode skulle have snydt regionen for 799.000 kroner. Foto: Thomas Olsen

Regionsrådsformand er rystet over bedrageri-sag

Sjælland - 11. oktober 2021 kl. 11:17 Af Tomas Revsbech, Martin Olsen og Ritzau Kontakt redaktionen

En privatpraktiserende narkoselæge fra Nordsjælland er mistænkt for at have fusket med faktureringer af narkosebedøvelser og har dermed svindlet offentlige kasser for op imod 7,5 millioner kroner gennem 10 år. Det mener tre danske regioner, som har anmeldt lægen til politiet, skriver TV2.

Ifølge eksperter er sagen den største enkeltstående sag af sin slags om svindel i sundhedsvæsnet.

De tre regioner, der har anklaget lægen for at fuske med fakturaerne, er Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Og i førstnævnte region ser regionsrådsformand Heino Knudsen (S) med stor alvor på sagen.

- Jeg er jo meget rystet over de her anklager. Heldigvis oplever jeg, at langt de fleste læger og andet samarbejdspersonale er meget reelle. Men det er en alvorlig sag, som går ud over vores fælles sundhedsvæsen, siger Heino Knudsen til Sn.dk.

Havde "misforstået overenskomsten" Narkoselægen har privat base i Hornbæk, men har også en klinik i Herlev. Her har han dels behandlet patienter, ligesom han er kørt ud i de tre regioner og har assisteret øre-næse-hals-læger med bedøvelser.

Ifølge TV2 er narkose-lægen gået med til at betale cirka 1,96 millioner kroner tilbage for årene 2017 til 2019. Ifølge lægen fordi han havde »misforstået overenskomsten« i den periode. I Region Sjællands tilfælde drejer det sig om 799.000 kroner i de tre år. I Region Hovedstaden 386.000 kroner i 2017 og 2018.

Ifølge regionerne har narkoselægen dog bevidst og systematisk indberettet lidt dyrere bedøvelser og behandlinger, end patienterne reelt har modtaget, helt tilbage fra 2010.

Øget kontrol? Regionernes kontrol med lægers faktureringer baserer sig på stikprøvekontroller, og ifølge Heino Knudsen skal politikerne i Region Sjællands Forretningsudvalg diskutere, om der skal skrues op for den kontrol, på næste møde i udvalget.

- På det kommende forretningsudvalgsmøde skal vi drøfte, om der er behov for stramninger - hvorvidt der er noget på kontrolsiden, der kan gøres bedre. Men vi skal også kunne stole på hinanden, det er en hårfin balance, men vi kommer til at drøfte, om der er skridt, vi skal og bør tage, siger han til Sn.dk.

Frataget ydernummer Ifølge TV2 har sagen været behandlet i regionernes Løn- og Praksisudvalg, hvor man er blevet enige om at fratage lægen hans ydernummer - et nummer som man giver en læge eller anden sundhedsperson med privat praksis og som er en betingelse for at kunne behandle og opkræve betaling via den offentlige sygesikring. Samtidig er sagen er blevet anmeldt til Nordsjællands Politi, hvor lægen har privat adresse.

Nordsjællands Politi bekræfter over for TV 2 at have modtaget en anmeldelse, men endnu er der ikke iværksat en efterforskning, da sagen »afventer en ledig efterforsker«, lyder det.