Se billedserie Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) var torsdag på besøg på det nye vaccinationscenter i Slagelse. Foto: Per Christensen

Regionsrådsformand: Så mangler vi bare flere vacciner

Sjælland - 08. januar 2021 kl. 06:47 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Om en måned skal regionen være i stand til at vaccinere 14.000 personer om dagen. I øjeblikket får man udleveret cirka 8000 doser om ugen.

- Det er jo enormt godt, at vi er kommet i gang med at vaccinere. Men det bliver dejligt, når der kommer endnu flere vacciner. 8000 vacciner om ugen rækker jo ikke ret langt til regionens 830.000 indbyggere, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Han var torsdag på besøg i det nye vaccinationscenter i Slagelse, og han glæder sig over aktiviteten.

Fakta Vaccinationscentrene i Holbæk, Slagelse, Roskilde og Nykøbing F. reserveres til borgere, som selv kan bestille tid til vaccination og transportere sig.

Vaccinationscentrene i Roskilde (Skalstrup) og Næstved vaccinerer borgere, som kommunen hjælper med at transportere frem og tilbage.

Regionen samarbejder med kommunerne om at identificere de borgere, der ønsker at blive vaccineret og skal transporteres til vaccinationscentrene.

Næste vaccinationscenter placeres i Maribo.

Ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut er 82.544 danskere vaccineret første gang med Pfizer-BioNTech-vaccinen, ud af dem 10.439 i Region Sjælland. - Vi ville meget gerne udvide med flere vaccinationscentre så tæt på borgerne som muligt, og målet er, at vi kommer op på at vaccinere 14.000 om dagen. Men dels kommer det an på antallet af vaccinedoser, der kommer til landet, og dels vil det også blive lettere, når vi har andre vacciner end den nuværende. Vaccinen fra Pfizer skal jo opbevares meget koldt, siger regionsrådsformanden.

Fuld fart på vaccinationerne om en måned Den nuværende vaccine fra Pfizer-BioNTech og den kommende vaccine fra Moderna, der netop er godkendt, er begge kendetegnet ved at være skrøbelige og kræver særlige opbevaringsforhold. Det betyder, at regionen på den korte bane har forholdsvis få vaccinationscentre for at udnytte vaccinerne optimalt.

Region Sjælland skal fra 10. februar være i stand til at vaccinere 14.000 personer pr. dag.

Sn.dk spurgte, om regionen har ansatte nok, der kan vaccinere:

- Ja, vi har fået virkelig stor opbakning fra sundhedspersonale til vores jobannoncer, sygeplejersker og læger der måske er gået på pension eller laver noget andet. Det er virkelig samfundssind, at de bakker sådan op. Det er dejligt at se, siger Heino Knudsen.

Han forventer også, at ansatte i de nuværende testcentre med tiden kan overgå til job i vaccinationsindsatsen.

Foto: Per Christensen

- Det er nu, vi virkelig sætter afgørende ind for at bekæmpe Covid-19. Og der er endnu ingen grund til at slække på forsigtigheden. Det er meget få mennesker, vi har fået vaccineret endnu, og presset på sygehusene er bekymrende højt. Men efterhånden vil vi kunne vinde over det, siger Heino Knudsen.

Så langt er regionen Fredag den 8. januar skal alle beboere på plejecentre i Region Sjælland være vaccineret færdig, med enkelte undtagelser på de plejecentre, der har større udbrud af Covid-19.

Sygehusansatte i kritiske funktioner - fx Covid-afsnit, kræftafdelinger og akutafdelinger - er vaccineret.

I øjeblikket er man i gang med at vaccinere paramedicinere, reddere, praktiserende læger. Ansatte bliver vaccineret på sygehusene.

Ud over den ældste borgergruppe med hjemmepleje og enkelte særligt sårbare borgere er det snart flere sårbare borgeres tur.

Det kan fx være dialysepatienter og andre, der ofte er på sygehuset.

- Jeg regner med, at vi går i gang med den gruppe i næste uge ud fra en prioriteret, national plan, siger Trine Holgersen, direktør for Region Sjællands nære sundhedsvæsen.

Foto: Per Christensen