Regionsformand Heino Knudsen (S) opfordrer folk til at gå ud fra, at deres planlagte sygehusundersøgelser og operationer finder sted. Men de pårørende skal så vidt muligt blive hjemme.

Regionsrådsformand: Mød op til planlagte ting på sygehuset

- Hvis du er i tvivl, så ring til sygehuset, men på nuværende tidspunkt fortsætter vi så vidt muligt. For vi vil gerne have behandlet så mange i sundhedsvæsenet som muligt. Jeg vil dog opfordre folk til at følge opdateringerne på regionens hjemmeside og hos Sundhedsstyrelsen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).