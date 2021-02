Regionsrådsformand: Fem byer uden sygehus skal have lægevagt

- PLO Sjælland har ikke ønsket at bemande lægevagten i Ringsted, Kalundborg, Nykøbing Sjælland, Vordingborg og Nakskov, men vi vil have, at der skal være decentrale lægevagtsklinikker. Vi har også kunnet konstatere, at antallet af konsultationer faldt i de fem byer, fordi borgerne ikke blev henvist, og det har vi bedt om at få strammet op, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S), der ærgrer sig over de kuldsejlede forhandlinger.