Region Sjælland har deltaget flttigt på folkemødet i bornholmske Allinge de senere år. Der afsættes op imod 350.000 kroner på at sende de 41 regionsrådsmedlemmer af sted til juni. Foto: Tine Fasmer.

Regionsråd på Folkemøde

De 41 politikere i Region Sjællands regionsråd får alle mulighed for at debattere, netværke og blive klogere ganske gratis, når årets Folkemøde på Bornholm løber af stablen 11.-14. juni.

Regionens forretningsudvalg besluttede på et møde mandag at nikke ja til, at der afsættes 300.000-350.000 skattekroner til transport, overnatning og forplejning af politikerne.