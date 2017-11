Peter Jacobsen og de øvrige DF'ere har brug for mere tid til at afgøre om de vil stå ved den aftale, de indgik på valgnatten, der vil gøre socialdemokraten Heino Knudsen (tv.) til regionsrådsformand. Foto: Jesper Bøgh

Regionskaos fortsætter: DF udvider tænkepausen til weekenden

Det skete, fordi DF er oprørte over, at regionsrådsmedlem Ursula Dietrich-Pedersen har givet udtryk for, at det er en god ide at tilbyde patienter halalkød på regionens sygehuse.