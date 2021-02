Regioner: Uacceptabel milliongevinst på coronasvar

Det er i klar strid med aftalen med de praktiserende læger, når læger rundt i hele landet har hævet overflødige gebyrer for mails til patienterne om, at deres coronatest er negativ.

Borgerne kan selv finde præcis de samme oplysninger på sundhed.dk.

Men lægerne har for hver besked kunnet opkræve omkring 46 kroner, og det er løbet op. Regningen lyder ifølge tal fra Danske Regioner på 23,4 millioner kroner, skriver Politiken og Radio4.

- Det er totalt uacceptabelt og i klar strid med den aftale, vi indgik sidste år med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), siger Ulla Astman (S) til Ritzau.

- Jeg er forarget over, at nogle læger gør det i den her situation. Ovenikøbet ser det ud til, at det er fortsat på trods af, at det allerede i september sidste år blev indskærpet over for lægerne, hvad der var tanken med denne ydelse.

- Det ligner, at nogle har negligeret de informationer, de har fået, siger hun.

Gebyret på 45,72 kroner må kun opkræves, hvis grunden er "fagligt indiceret". Det fremgår af aftalen mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Ifølge flere medier har regionerne to gange siden juni indskærpet over for lægerne, at ordningen ikke blev brugt efter hensigten. Også PLO præciserede det over for sine medlemmer i september.

Ifølge Region Hovedstaden har eksempelvis to lægepraksisser i og nord for København tjent hver omkring 405.000 kroner på at videresende de negative coronatestsvar mellem juni og december sidste år.

Ifølge Ulla Astman lavede regionerne aftalen med lægerne for at sikre bedst mulig information om vigtige prøver til ældre og sårbare patienter.

- Det håber vi kan fortsætte, for der var en god grund til ydelsen. De enkelte regioner er nu i gang med at stramme op.

- Region Midtjylland har tilbageholdt to millioner kroner på en mistanke om, at mange læger ikke har brugt ydelsen korrekt. Samtidig er der møder på vej i andre regioner med de praktiserende lægers organisation.

- Så jeg forventer, at tingene kan løses den vej, siger Ulla Astman.