Regionens kræftplan møder kritik: - Det kunne man have gjort for 10 år siden

Men planen kommer for sent, er for luftig og ikke konkret nok i forhold til at kunne sikre patienterne deres rettigheder, udredning og rettidig behandling på et problemområde, som regionen har kendt til i årevis. Sådan lyder kritikken fra Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger (FAS) og Overlægeforeningen.

- Det er problemer, man har haft i mange år, og det er opgaver, man tidligere ikke har løst godt nok i regionen. De skitserede løsninger i Region Sjællands kræftplan er meget lidt konkrete, og jeg har svært ved at se, at de kan løse de problemer, regionen står over for. Det ligner en hensigtserklæring, og det er der i princippet ikke noget galt i, men den kunne man have lavet for fem eller 10 år siden.

- Man bliver nødt til at få noget jord under neglene i forhold til at kigge på konkrete praktiske løsninger. Analyser er gode som beslutningsgrundlag, men der skal også handling til - særligt med kræftbehandlingen i Region Sjælland, der ikke er et nyt problem, siger Lisbeth Lintz, der til daglig også er overlæge på Holbæk Sygehus.