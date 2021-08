Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland.

Send til din ven. X Artiklen: Regionen erkender at redderne har travlt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Regionen erkender at redderne har travlt

Sjælland - 12. august 2021 kl. 09:02 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Hos Region Sjælland, der i øjeblikket udbyder ambulancedriften til Falck, er man enig med fagforeningerne 3F og Reddernes Fagforening i, at redderne lige nu er inde i en travl periode, og at der med fordel kan uddannes flere i fremtiden. Travlheden er dog sæsonbetonet og går ikke ud over borgerne, ligesom man er opmærksom på at uddanne flere nye reddere, lyder det.

Læs også: Ambulancereddere i Sjælland melder om alarmerende travlhed

- Man skal ikke betvivle, at redderne har travlt. Vi har oplevet en aktivitetsstigning henover sommeren på to-tre procent, og det er noget, vi ofte ser, fordi der kommer mere gang i aktiviteterne i samfundet samt i forbindelse med afvikling af ferie. Jeg synes ikke, at der er et problem, men man skal hele tiden holde øje med, om der er reddere nok i faget. Vi er meget restriktive i forhold til, at betjeningen lever op til servicemålene, og vi er tilfredse med Falcks indsats.

- Region Sjælland er godt stillet i forhold til andre regioner, og borgerne kan føle sig trygge. Men generelt i Danmark skal vi kigge på at uddanne flere redderelever til fremtiden, hvor der skal mere sammenhæng i sundhedsvæsnet og en mere borgernær service, som redderne skal understøtte. Vi er meget bevidste om, at hvis der ikke bliver fyldt ind med redderelever, så er der ikke reddere nok til at varetage opgaverne, siger Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland.

Vagter i udbud Han uddyber, at Region Sjælland har et minimumskrav om, at 10 pct. af redderne skal være lærlinge med henblik på at uddanne tilstrækkeligt med reddere. Det er mere end en række andre regioner. Lige for øjeblikket er 12 procent af redderne i regionen i lære, altså over kontraktens mål.

Falckansatte melder om flere hundrede ekstravagter, som er kommet i »udbud« over sommeren, og at Falck tilbyder ekstra betaling oveni den almindelige løn for at tilskynde til, at vagterne bliver taget.

- Det er korrekt, at Falck har haft nogle vagter i udbud i regionen. Vi ved ikke, om det er mere eller mindre end det plejer, men det ser man hvert år i forbindelse med sygefravær, barsel og sommerferieafvikling, siger Benny Jørgensen.

Falck-redderne i Region Sjælland er begyndt at effektivisere driften ved at foretage hjemkørsler fra hospitaler i liggende sygetransporter med sygetransportreddere ansat af Falck i stedet for en ambulance. Her er der opgraderet med tre ekstra nye vogne, som altså kan aflaste ambulanceredderne. Der er godt 600 Falck-reddere på det præhospitale område i Region Sjælland. Falck står for ambulancekørslen i Region Sjælland frem til januar 2024, herefter hjemtages ca. halvdelen af driften til regionen.