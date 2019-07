Snart strømmer en ny årgang ind på alle de videregående uddannelser. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Regionale uddannelser får 7025 nye studerende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regionale uddannelser får 7025 nye studerende

Sjælland - 26. juli 2019 kl. 08:54 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

7025 unge har fået besked om, at de skal begynde på en af uddannelserne i Region Sjælland.

Læs også: Flere af egnens unge læser lokalt

Hos Zealand Erhvervsakademi er rektor Ulla Skaarup faktisk lidt overrasket over antallet af optagne.

- Det ser rigtigt fornuftigt ud. Vi optager 1352, og det er faktisk 101 flere end sidste år. Det er jeg lidt overrasket over, men rigtig glad, Det betyder, at om to års tid er der 100 flere til det sjællandske erhvervsliv, som har så stor brug for kvalificeret arbejdskraft, siger Ulla Skaarup, der peger på, at flere faglærte har fået øjnene op for, at man kan læse videre:

- Så er en toårig akademiuddannelse til at overskue også for de lidt ældre studerende, og den kan man også bygge videre på.

FAKTA Professionshøjskolen Absalon:

Næstved - 4 pct. (26 pct. færre bioanalytikere)

Holbæk + 13 pct. (ny uddannelse)

Kalundborg + 31 pct. (nye uddannelser)

Roskilde + 1 pct.

Slagelse -10 pct. (tilbagegang for sygeplejersker og pædagoger)

Nykøbing F – 8 pct.

Sorø – 34 pct. (planlagt justering af ernæringsudd.)

Vordingborg – 11 pt. (24 pct. færre lærer)

Roskilde Universitet:

Naturvidenskabelige basis 134 (ledige pladser)

Humanistisk basis 682

Samfundsvidenskabelig basis 730

Humanistisk-teknologisk basis 266 (ledige pladser)

Zealand Erhvervsakademi:

Optager i alt 1352

Det er 101 flere end i 2018

Ledige pladser på cirka 24 uddannelser

Uddanner i Køge, Roskilde, Næstved, Slagelse, Nykøbing F Erhvervsakademiet har ledige pladser på omkring 24 uddannelser, men for at læse på adskillige af dem, skal de studerende være villige til at flytte sig eller pendle.

- Vi er forpligtet til at tilbyde uddannelser i hele regionen, og det tager vi meget alvorligt. Og jeg vil da opfordre eventuelle skuffede ansøgere til at overveje en ledig plads et andet sted eller måske vælge en beslægtet uddannelse. Er du ikke kommet ind på markedsføringsøkonom, så er der andre gode merkantile uddannelser, siger Ulla Skaarup.

Roskilde Universitet har stort set status quo, lyder det fra rektor Hanne Leth Andersen:

- 1812 studerende er et lidt lavere optag, men det skyldes dimensioneringen. Vi ser ikke de store udsving, hverken på søgning eller karaktergennemsnit. Samfundsvidenskabelig og humanistisk bacheloruddannelse er altid godt søgt, men vi har også rigtigt gode uddannelser med tværfaglighed og problemorienterende projektarbejde, siger Hanne Leth Andersen.

Det gælder også den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, men her er der ledige pladser:

- Vi opfordrer flere til at søge ind på de naturvidenskabelige uddannelser, for det er der brug for, og vi slår et slag for vores gode laboratoriefaciliteter og nye satsning på opgaveløsning i virtual reality. Jeg tror, vi er ved at få hul på bylden. Vi har også ledige pladser på den humanistisk-teknologiske basisuddannelse, og det er en meget tidssvarende uddannelse. Det er dem, som skal finde fremtidens svar på, hvordan vi lever med de muligheder, teknologien udvikling giver os, siger Hanne Leth Andersen.

Professionshøjskolen Absalon optager 2672 mennesker, og det er samlet set et fald på fire procent.

- Jeg har en formodning om, at højkonjuktur betyder noget for folks lyst til at uddanne sig. Lige nu kan man få ufaglærte job for eksempel på pædagogområdet, mens flere tager en uddannelse, når det er krise., siger rektor Camilla Wang.

relaterede artikler

FAKTA: Her søgte flest og færrest om at komme ind 26. juli 2019 kl. 02:56

Der er fortsat ledige pladser til flere studier 26. juli 2019 kl. 01:28

FAKTA: Derfor kan man få mere end 12 i snit 26. juli 2019 kl. 00:04