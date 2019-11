Region Sjæland ejer og driver i dag fire regionalbaner: Tølløsebanen, Odsherredsbanen, Lollandsbanen og så Østbanen, hvor billedet her stammer fra. Nu ønsker man at overdrage skinnerne til Banedanmark. Foto: Katrine Harvey.

Region vil af med slidte skinner til Banedanmark

Sjælland - 01. november 2019 kl. 19:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For få år siden var Tølløsebanen truet af lukning på grund af økonomiske kvaler i regionen. Og nu er Østbanen i Køge, Stevns og Faxe kommuner på vej i samme situation.

Banerne er Region Sjællands ansvar. Men ifølge regionen selv er økonomien til kollektiv trafik så presset, at pengene på ingen måde rækker til at investere op imod 660 millioner, som man anslår, nye skinner på Østbanen vil koste.

Bøn: Overtag fire baners skinner Derfor er et enigt udvalg for regional udvikling i Region Sjælland nu klar til at kaste håndklædet i ringen.

- Vi vil bede Banedanmark om at overtage ansvaret for alle skinnerne på vores lokalbaner. Så må vi betale dem for at må køre tog på skinnerne, siger udvalgets formand Peter Jacobsen, der også er næstformand i Region Sjælland (DF).

Pris skal undersøges Ønsket er blevet bakket op af regionens forretningsudvalg - der dog samtidig også har nikket ja til at man sammen med trafikselskaberne Movia og Lokaltog finder otte millioner kroner til at undersøge, hvad en renovering mere præcis vil koste.

Med Forretningsudvalgets ja er vejen banet for, at Region Sjælland formelt set kan bede Banedanmark at overtage driften af ikke bare Østbanen og Tølløsebanen, men også Odsherredsbanen og Lollandsbanen, som regionen også har ansvaret for.

- Der er ingen i de berørte områder, der kan leve med, at der ikke kører tog på Østbanen. Men vi har simpelthen ikke råd til at investere i nye skinner. Og det uanset om det hedder Østbanen, Tølløsebanen eller Lollandsbanen, som bliver den næste, der skal investeres i, siger Peter Jacobsen.

Beskåret år efter år Peter Jacobsen erkender, at regionen burde være taget hånd om problemerne på Østbanen, fordi det længe har været kendt, at skinnerne nærmede sig sidste holdbarhedsdato.

Han påpeger dog, at hver eneste krone i regionens kasse kommer i bloktilskud fra staten. Og at området for regional udvikling, hvor den kollektive trafik hører ind under, er blevet beskåret år for år, selv om regionspolitikerne har forsøgt at råbe op.

Flere penge? Glem det Tidligere i år blev Danske Regioner hældt ned af brættet af regeringen, da de i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger forsøgte at få tildelt flere penge til de i alt 14 lokalbaner landet over.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har tidligere afvist at komme til hjælp. Regionerne må holde hus med de penge, de får tildelt, lød argumentet.

Sn.dk har bedt Banedanmark forholde sig til regionens ønske. Men de er ikke vendt tilbage med et svar.

Over for TV Lorry har de tidligere meddelt, at de ikke vil lave sagsbehandling gennem medierne, og at man afventer Region Sjællands udspil.