Region udskyder alle planlagte operationer

På to dage er der kommet 12 flere indlagte patienter med CoviRd-19 på sygehusene i Region Sjælland, og der er ingen forventning om, at epidemien mister fart i de næste dage.

- Status er, at vi i dag torsdag har 88 indlagte med Covid-19 (76 tirsdag,red.) og ud af dem er 17 indlagt på intensiv og ni i respirator. Vi oplever et enormt pres på sygehusene, og vi har svært ved at se tegn på, at kurven vil knække over de nærmeste dage, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).