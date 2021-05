Region Sjællands Forretn ingsudvalg skal tirsdag tage stilling til, om man vil igangsætte Fase III - der skal munde ud i et egentligt udbud af nye skinner på Østbanen, eller om man skal udskyde beslutningen, til der er større vished for hvordan Folketinget vil hjælpe med at finansiere skinnerne. Skulle Folketinget mod forventning ikke bevilge penge må regikonen spare jhvad der svarer til cirka 20 procent af den kollektive trafik væk. Foto: Kathrine Harvey.

Region tyvstarter udbud af Østbanens skinner

Selv om ingen i skrivende stund ved, hvor finansieringen præcist skal komme fra og hvor stor den bliver, ventes et stort flertal i Region Sjælland i dag at tage første skridt imod et udbud, der skal sikre nye skinner på den nedslidte Østbane.

Et folketingsflertal har presset S-regeringen til at finde en løsning for Østbanen i de igangværende infrastrukturforhandlinger. Men hvordan den ser ud, og hvor stor den bliver, der der i skrivende stund ingen, der kan svare på hverken i Region Sjælland eller i Transportministeret.