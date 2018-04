Region trækker i land i portør-strid

Portører, der nægter at uddanne sig, kan i nogle tilfælde få nye og andre portør-opgaver, indtil de stopper i jobbet, eksempelvis for at gå på pension. Først herefter bliver stillingen omdannet til en serviceassistent-stilling.

- Det er positivt, at man åbner op for, at det i nogle tilfælde er frivilligt, om man vil uddanne sig til serviceassistent eller ej. Vi ved dog stadig ikke, hvor mange, der får lov til at slippe. Men nu har politikerne i hvert fald set i øjnene, at de er nødt til at lade nogle af de gamle portører være, indtil de går på pension. De ved godt, at hvis de tvinger serviceassistent-uddannelsen igennem, så smutter de fleste af dem, siger han til aviserne.