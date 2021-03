Inden knagerne mandag bliver fyldt op af jakker, når elever igen vender retur til skolerne, vil det være en god idé at lade sig teste for coronavirus.

Region til unge: Tag nu en test

28.000 unge vender mandag retur til skoler. Region Sjælland opfordrer de unge til at bruge lidt tid i weekenden på at blive testet forud for skolestarten.

Tager man en kviktest, vil man hurtigt kunne få et svar, så man med en eventuel negativ test kan være klar til at gå i skole mandag.

Region Sjælland understreger, at man har et finmasket setup af teststeder, som gør det nemt for borgerne at blive testet.

Du kan finde dit testcenter her