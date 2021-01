Alle borgere i Region Sjælland, der har fået kørselspenge for at køre til behandling på sygehuset, har fået brev, om at det stopper. I stedet skal de bruge Flextrafik eller offentlig transport. Men det er ikke helt korrekt.

Region slår bak om kørselstilskud: Ikke det vi mente

»Fra og med den 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at få bevilget tilskud til kørsel i egen bil til og fra sygehusbehandling. Det regionale tilbud vil fremadrettet bestå af patientbefordring med regionens patientbusser eller Movia Flextrafik for de patienter, der ikke kan benytte offentlig transport af helbredsmæssige årsager«.

Sådan står der i et brev sendt til alle borgere i Region Sjælland, der hidtil har fået tilskud til at køre i egen bil, når de skulle på sygehuset. Og samme budskab er gengivet i en pressemeddelelse fra Region Sjælland.

- Vi har fået formuleret det forkert. De mennesker, der hidtil frivilligt har valgt at bruge egen bil til at komme på sygehuset, får ikke længere kilometerpenge. Men de vil i stedet kunne få refunderet en udgift svarende til, hvad turen ville have kostet med Rejsekort. Det vil stille alle lige og give en mere enstrenget visitation, siger Benny Jørgensen.

Forventningen er, at der kan spares 7,8 millioner kroner om året ved at begrænse tilskuddet til borgere, som benytter egen bil, og det mener Benny Jørgensen bestemt er realistisk.

- Vi tilbyder at transportere folk med Flextrafik, hvor der kører 400-500 biler rundt. Det er et fintmasket net, og det er også mere CO2-neutralt. Men det vil altid være en sundhedsfaglig vurdering, der afgør, om en borger kan transportere sig selv med offentlig transport, skal tilbydes Flextrafik eller af sundhedsfaglige årsager ikke kan tåle at køre med Flextrafik, og så kan der betales for kørsel i egen bil, siger Benny Jørgensen.