Dyner, puder, patienttøj og personalets uniformer fra halvdelen af Region Sjællands sygehuse skal vaskes i Tornved i Vestsjælland, mener politisk flertal. Foto: Lotta Lemche Foto: Lotta Lemche

Region skal igen finde nyt sted til sygehusvaskeri

Sjælland - 29. september 2020 kl. 12:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Erstatningen for det nedbrændte vaskeri ved Holbæk Sygehus, der vasker halvdelen af regionens vasketøj, er stødt på et bump. Holbæk Kommune vender tommelfinger ned til ny placering.

Det stod klart på regionsrådsmødet mandag.

I juni i år bestemte et flertal i regionsrådet i Region Sjælland ellers, at et nyt vaskeri skal genopføres i Jyderup i Holbæk Kommune.

Dansk Folkeparti var i mindretal. De foretrak en placering i Svebølle i Kalundborg Kommune, som de hævder, kan være mere miljørigtig med samarbejde med Symbiosen i Kalundborg, hvor virksomheder hjælper hinanden med at aftage og genanvende spildprodukter.

Men flertallets plan er kuldsejlet.

Jyderup skiftes ud med Tornved Holbæk Kommune vil hverken have regionsrådets foretrukne placering i Jyderup By eller to alternativer i stationsbyen. Det skyldes både, at et industrivaskeri ikke er forenelig med grundenes miljøklasse, og at kommunen ikke ønsker tung trafik forbi et boligområde.

I stedet har Holbæk Kommune foreslået en ny placering i den lille by Tornved, hvor trafikafviklingen vil være bedre. Den grund er ejet af en privatperson, der angiveligt er interesseret i at sælge. Regionen skal anlægge 300 meter vej, der får forbindelse til en eksisterende rundkørsel på Cementvejen/Skovvejen - også kendt som rute 23.

DF: Det er en farce Dansk Folkeparti er stadig dybt uenige med flertallet og advarer mod den ny placering, blandt andet fordi den ligger langt fra Jyderup Station.

- Fra Dansk Folkepartis side sagde vi, at placeringen på Rådbjergvej ikke var egnet til vaskeri. Nu kan man konkluderer, at vi fik ret. Men flertallet fortsætter ørkenvandringen og vil placere vaskeriet i Jyderup. Vi anbefaler, at regionsrådet finder en placering, hvor de ansatte kan komme til med kollektiv trafik og samtidig en bedre miljømæssig løsning. Tornved-arealet er udlagt med sø og beskyttede dyrearter. Det er en farce, siger Peter Jacobsen (DF).

Liberal Alliances Egon Bo endte med at stemme sammen med flertallet, men han er ikke glad for situationen.

- Det kører jo i ring. Der er jo også den mulighed at vende tilbage til at placere vaskeriet i industrikvarteret i Holbæk By, siger han.

Kamp om at få job Det vil koste 62 millioner kroner at genopføre sygehusvaskeriet, som leverer rent sengetøj, uniformer og patienttøj til halvdelen af regionens sygehuse. De øvrige opgaver klares af sygehusvaskeriet i Nykøbing F.

Både Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner har udtrykt interesse for at huse vaskeriet med cirka 50 job. De politiske drøftelser om placeringen af vaskeriet har indtil afgørelsen i juni 2020 foregået på lukkede møder, hvor offentligheden ikke kan se referater og bilag.