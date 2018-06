Røde og blå politikere i Region Sjælland er enige om at slanke administrationen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Region sætter administrationen på slankekur

Sjælland - 04. juni 2018 kl. 21:23 Af Tine Fasmer Region Sjællands politikere - fra de rødeste til de mest blå - er enige om at reducere administrationen. Det betyder farvel til op

Særligt i årene 2013-2017 er antallet af administrative ansatte steget markant, fremhævede Liberal Alliances Egon Bo, der er formand for afbureaukratiseringsudvalget.

- Det vil give os mulighed for at prioritere varme hænder frem for kolde. For ganske få år siden var vores administrationsgrad kun 6,9 procent, lød det fra Egon Bo under mandagens regionsrådsmøde.

EL vil gerne spare mere. Og Enhedslistens Bruno Jerup slog til lyd for, at der i stedet for at skaffe tre millioner kroner ved at bruge færre eksterne konsulenter burde skaffes 30 millioner kroner. En gruppe it-projektledere skal i fremtiden levere nogle af de analyser, som i dag købes udefra.

- Der bliver brugt 182 millioner kroner om året til eksterne konsulenter. Tre millioner kroner er forsvindende lidt, sagde Bruno Jerup, som dog ikke stillede et konkret ændringsforslag.

Venstres Bodil Sø pointerede, at der kan være fornuft og god økonomi i at købe eksterne ydelser:

- Det kan være en fordel at kunne hyre nogle til specielle opgaver, når man har brug for det, i stedet for at have dem ansat, sagde Bodil Sø.

Allerede på dette års budget er de administrative udgifter blevet reduceret med to procent svarende til en besparelse på 15 millioner kroner, mens regionen har friholdt sygehusene for det traditionelle to-procents sparekrav.