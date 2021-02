Covid-beredskabet i Region Sjælland sænker lidt, men sygehusene er stadig beredt på en ny bølge af indlæggelser. Foto: Thomas Olsen

Region sænker Covid-beredskabet

Sjælland - 02. februar 2021 kl. 15:54 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Nogle patienter, der har fået udskudt operationer, bliver nu kaldt ind. Region Sjælland sænker Covid-beredskabet, men holder sig klar til den britiske variant vinder frem.

Det faldende antal indlagte med Covid-19 giver håb om, at sygdommens anden bølge er ved at klinge af.

Tirsdag var der i alt 82 patienter indlagt med Covid-19 på Region Sjællands sygehuse, og ud af dem lå 13 på intensivafdeling. Regionen sænker nu beredskabet, så der er 93 medicinske sengepladser og 23 intensivpladser til Covid-19-patienter.

- Vi er i gang at planlægge behandling for en del af de patienter, der har fået udskudt deres operationer. Til at begynde med tager vi fat i de patienter, der trænger mest, og som ikke kan vente længere. Det er patienter, hvis tilstand risikerer at blive forværret, hvis de ikke snart kommer i behandling. Det kan være ambulante aftaler for eksempelvis patienter med kroniske sygdomme eller planlagte operationer af ikke livstruende, men smertefulde, lidelser i knæ og hofter, siger Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland.

Han forklarer, at Sjællands Universitetshospital, Slagelse Sygehus, Holbæk Sygehus og Nykøbing F. Sygehus er ved at planlægge, hvordan de kan indskrænke antallet af senge reserveret til Covid-19-patienter, som jo skal være i isolation.

- Det kan være lidt forskelligt fra sygehus til sygehus, nogle steder vil man begynde at kunne modtage andre patienter i den ene ende af et sengeafsnit, hvor der fortsat er Covid-19-indlagte i den anden del af afsnittet, siger Leif Panduro Jensen.

Ventende patienter får direkte besked De patienter, der nu får genoptaget deres behandlingsforløb, vil få direkte besked fra den behandlende afdeling.

- Det er glædeligt, at vi kan begynde at øge aktiviteten igen, men det vil være forskelligt fra patient til patient, hvor hurtigt vi kan tilbyde dem behandling. Nogle af dem, der har ventet, vil måske allerede kunne få eksempelvis deres operation i denne uge, mens andre vil skulle vente længere, siger Leif Panduro Jensen.

Filadelfia hjælper stadig Region Sjællands samarbejde med epilepsihospitalet Filadelfia fortsætter. Specialhospitalet i Dianalund kan modtage op til 22 medicinske patienter for at aflaste regionens sygehuse og har fået hjælp af personale fra Sclerosehospitalet i Haslev. Også aftalen om en til to sengepladser til ikke helt færdigbehandlede patienter i alle 17 kommuner i regionen fortsætter.

- Deres belastning kommer nok også til at falde. Men vi vil gerne bruge den næste tid til fintune vores samarbejde med Filadelfia og kommunerne til, når vi virkelig får brug for det, hvis den britiske variation kommer til at give en kraftig stigning i antallet af indlagte Covid-19-smitttedem, siger Leif Panduro, der understreger, at han er meget glad for samarbejdet med specialhospitalerne og kommunerne.

3. bølge kan flade ud Selv om 2. bølge ser ud til at have toppet, så er antallet af indlæggelser nu på højde med toppen af 1. bølge i foråret 2020.

I løbet af februar ventes den britiske Covid-19-mutation B.1.1.7 at blive den dominerende, fordi den er mere smitsom. Det kan føre til stigende antal indlæggelser.

- For 14. dage siden så jeg en meget mørk sky i horisonten. Nu er jeg nok knap så pessimistisk. Det generelle kontakttal er 0,7 (så 10 smittede mennesker smitter syv, red.), selv om den britiske variant nu nok udgør over 20 procent af de smittede. Den vil komme til at overtage, fordi den er mere smitsom. Men samtidig kommer vi længere og længere ind i foråret, og flere bliver vaccineret. Der er grund til at håbe på, at 3. bølge måske flader mere ud og måske kun bliver et skvulp, siger Leif Panduro Jensen.

- Vi har i Region Sjælland fortsat mange indlagte COVID-patienter, og vi er stadig på et højt trin i vores beredskab. Det kræver mange senge og meget personale. Så selvom vi bruger færre ressourcer, er det fortsat en kæmpe stor opgave at pleje og behandle patienterne med COVID-19, Men det er ikke mange dage siden, estimaterne viste, at vi skulle forvente en fordobling i antallet af smittede med den engelske variant. Så vi balancerer hensynene, og vi er fortsat forberedt på flere syge patienter med COVID-19, siger Leif Panduro Jensen.

