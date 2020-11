Region SJælland oprettter nu kriselinje til minkavlere, deres pårørende og ansatte i hele Østdanmark. Foto: Allan Nørregaard.

Region opretter krise-linje til minkavlere

Sjælland - 11. november 2020 kl. 16:40 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Sjælland: At miste sit livsværk eller skule aflive tusindvis af sunde og raske dyr, man har passet og plejet, kan få selv den stærkeste ud i tovene. Derfor aktiverer Region Sjælland nu et kriseberedskab, i fagsproget et psykosocialt beredskab, direkte målrettet mod de berørte minkavlere, deres familier og deres ansatte.

- Minkavlerne står lige nu i en situation, hvor det bliver relevant at aktivere det her beredskab. Har man brug for en krise-samtale med os, så kan vi tage det. Har man andre behov eller står i en sværere tilstand, så er vi også klar til at tale om, der skal igangsættes andre tiltag, siger Søren Rask Bredkjær, lægefaglig vicedirektør i Psykiatrien i Region Sjælland.

I sidste uge oprettede rådgivningsvirksomheden VKST under landbrugsorganisationerne Gefion og Dansk Landbrug Sydhavsøerne akut, gratis krisehjælp til alle minkavlere på Sjælland, Lolland og Falster.

Nu følger Region Sjælland så efter og opretter en hotline, der specifikt er rettet til minkavlerne, deres pårørende og ansatte i Region Sjælland. Telefonen er åben 24 timer i døgnet.

Står de berørte i en større krise tilbyder regionen også krisehjælp i regionens tre psykiatriske akutmodtagelser i Slagelse, Roskilde og i Oringe ved Vordingborg. Er der andre behov samarbejder regionen også med de 17 kommuner i regionen, hvis der er behov om socialassistance og kriseterapi.

- VI har et samarbejde med kommunerne om det her, og vi har en aftale om med kommunerne om, at de er klar til at tage over, hvis det ligger inden for deres beredskab, siger Søren Rask Bredkjær.

Der er cirka 65 minkavlere i Region Sjælland og enkelte farme i Region Hovedstaden, herunder på Bornholm. Også de bliver omfattet af tilbuddet.

Minkavlernes vil blive informeret om tilbuddet af personale fra Forsvaret, når de i de nu og i de kommende dage assisterer Fødevarestyrelsens kontrollanter på kontrolbesøg på minkfarmene.

Region Sjællands minkkrise-hotline for minkavlere, pårørende og ansatte kan nås på: 93 56 85 90.