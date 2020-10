Region Sjælland er regionens største arbejdsplads med 18.000 ansatte. Nu ønsker regionen at komme eventuelle problemer med sexisme og krænkelser til livs ved at oprette hotline, hvor de ansatte kan henvende sig anonymt. Foto: Anders Ole Olsen.

Region opretter arbejdsmiljø-linje mod klap bagi og sexisme

Sjælland - 09. oktober 2020 kl. 16:55 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Sjælland: Sygeplejersker, SOSU-assistenter, læger og alle øvrige ansatte i Region Sjælland får nu bedre mulighed for at få hjælp, vejledning og støtte, hvis de oplever eksempelvis klap bagi eller anden sexistisk adfærd fra kolleger eller borgere og patienter.

I lyset af den seneste tids debat har det øverste samarbejdsorgan mellem regionens ledelse og ansatte, MED-Hovedudvalget, valgt at udarbejde en ny vejledning, der fortæller de ansatte, hvilke muligheder, de har, hvis de oplever krænkelser.

Samtidig søsætter man et nyt tiltag, »arbejdsmiljølinjen«, hvor regionens 18.000 ansatte - også elever, studerende og frivillige - kan henvende sig anonymt på enten på telefon og mail. Det samme gælder i øvrigt regionenens 41 regionsrådsmedlemmer, oplyser Region Sjællands administererende direktør Per Bennetsen.

- Jeg tror desværre, at seksuelle krænkelser finder sted på alle arbejdspladser i en eller anden grad. Det er også tilfældet her i Region Sjælland. Vi ser dem mellem kolleger, fra ledere og desværre også i stort omfang fra borgere og patienter. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at få ændret denne kultur, siger Per Bennetsen, der fastslår, at »én krænket medarbedjer« er én for meget.

Han oplyser, at mail og telefon efter planen går i luften i 43, altså ugen efter efterårsferien, og at telefon og mail vil blive betjent af en ansat fra regionens HR-afdeling, der vil have tavsheddspligt.

De ansatte øverste repræsentant, Gunhild Krogager Carlsson, der er næstformand i MED-Hovedudvalget, er glad for de nye tiltag:

- Alle skal være trygge ved at gå på arbejde. Og den bedste måde, vi kan komme denne problemstilling til livs, er via dialog og åbenhed. Her ser jeg Arbejdsmiljølinjen som et godt skridt i den rigtige retning, så vi får alle sager frem i lyset. Vi vil ikke acceptere, at vores kolleger bliver udsat for seksuelle krænkelser, siger hun i en pressemeddelelse.