Region øger kontrol med social dumping og lærlinge-krav

- Vi skal hele tiden have fokus på, om vores politikker skal justeres og opdateres. En intern kontrolenhed får til opgave at kontrollere, at klausulerne overholdes. En sådan intern kontrolenhed vil også få en forebyggende effekt ved opsøgende adfærd på blandt andet byggepladser, siger Gitte Simoni, formand for Region Sjællands udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering.