Region Sjælland bruger pludseligt overskud på mere forskning, bedre udstyr og mere uddannelse af sundhedspersonalet.

Send til din ven. X Artiklen: Region finder mange ekstra millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Region finder mange ekstra millioner

Sjælland - 16. december 2020 kl. 16:32 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Godt nyt til regionens sygehuse i Holbæk, Roskilde, Køge, Næstved, Slagelse og Nykøbing F.

Trods coronaepidemien har Region Sjælland fundet mange ekstra penge på dette års budget, helt præcist er der skønnet 110 millioner kroner i muligt overskud. Det betyder blandt andet, at der nu bliver givet 30 millioner ekstra til forskning og 20 millioner til uddannelse af sundhedspersonale.

Regionsrådet er enige om at sende de 30 millioner kroner går til regionens sundhedsforskningspulje og skal bruges til flere professorater og en generel styrkelse af forskningsområdet i et samarbejde med Københavns Universitet::

- Vi skal være kendt for forskning, der betyder noget og gør en forskel for vores mange borgere. Rødderne til vores forskningsindsats findes i borgernes dagligdag for eksempel i form af forskning i patienter med multisygdom eller kroniske sygdomme, som rigtig mange af vores borgere har. Og det er blandt andet det, som vi gerne vil understøtte ekstraordinært med det luft i budgettet, vi har i år, udtaler regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Region Sjællands har et mål om, at regionen sammenlagt skal have 71 professorer tilknyttet i 2022. Lige nu er der 32. Siden 2013 har regionen mere end fordoblet antallet af forskningsartikler (om forskningsresultater) fra cirka 300 til nu at have over 700 artikler om året.

De mange penge er dukket op, fordi der har været usikkerhed om afregningen for borgere, som er blevet behandlet i Region Hovedstaden i både 2019 og i år.

Nu er Landspatientregisteret (LPR3) i funktion efter fornyelse af systemet med data, så regionerne kan gøre regningen op. Og den er mindre end ventet.

Ekstra udgifter til coronahåndteringen på sygehusene kompenseres af staten, så regionen har kunnet fordele de ubrugte millioner.

Mere uddannelse Venstres Jacob Jensen er på sin vis glad for, at de mange millioner er tilrådighed. Men Venstre, Radikale og Konservative ville gerne have haft lidt længere tid til at få indflydelse på brugen.

- Det er jo en underlig situation. Det er langt flere penge, end de »frie midler« vi kan fordele i budgetforhandlingerne, og nu fik vi få dage til at forberede os og måtte skyde fra hoften i forretningsudvalget inden regionsrådsmødet samme dag. Ellers havde der kun været de prioriteringer, som administrationen havde valgt, siger Jacob Jensen.

De tre blå partier fik medhold fra de øvrige politikere til at bruge 20 millioner kroner på at forbedre sundhedspersonalets uddannelsesmuligheder.

Professionshøjskolen Absalon skal stå for uddannelsestiltaget.

Flere skal kunne lave mammografi og røntgen Heino Knudsen oplyser, at der også bliver afsat en pulje, der skal bruges til at arbejde for at etablere en radiografuddannelse i Region Sjælland. Det er de ansatte, som står for at betjene eksempelvis CT- og MR-scannere. Regionen vil også gerne uddanne mammografi-assistenter til at udføre røntgenundersøgelser af bryster.

- Det vil kunne være med til at løse en stor udfordring på vores sygehuse, udtaler Heino Knudsen.

Regionsrådet har også nikket ja til at bruge 18,6 millioner kroner til nyt it-værktøj - fx digitale tavler, der vil gøre det mere overskueligt at overholde kræfttider, samt 30,6 millioner kroner til indkøb af forskelligt inventar og andet nødvendigt udstyr samt udskiftning af IT, der bliver forældet, når 3G-netværket udfases i foråret.