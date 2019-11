Region Sjælland har satset markant på at få frivillige til at lære at give hjerte-lungemassage, men nu er projektet Danmark redder liv måske på vej til at blive afløst af Trygfondens ordning. Foto: Peter Andersen

Region er på vej til at droppe førstehjælper-indsats

Politikerne i Region Sjællands udvalg for det nære sundhedsvæsen diskuterer at droppe ordningen »Danmark redder liv«, som regionen ellers har postet meget energi og konkret 1,1 millioner kroner i at få godt i gang.

Selv om de får ros, tyder meget tyder på, at de frivillige førstehjælpere ved hjertestop i »Danmark redder liv«, bliver erstattet af frivillige »hjerteløbere« under Trygfondens hat.

