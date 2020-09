Personalet på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse, der analyserer alle coronatest for sygehusene i Region Sjælland, har løbet ekstremt stærkt i år. Nu får de flere kolleger, mere plads og ekstra analysekapacitet. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Region bygger ud for at klare pandemi

Sjælland - 28. september 2020 kl. 20:23 Af Tine Fasmer

Det kræver både flere ansatte, ekstra udstyr og flere kvadratmeter, når Region Sjælland skal leve op til sin del af det nationale krav om analyse af 20.000 Covid-19 test om dagen - og 30.000 test i spidsbelastninger. Derfor har et enigt regionsråd i Region Sjælland sagt ja til at udbygge midlertidigt i Slagelse. Samtidig er der planer om flere kvadratmeter ved supersygehuset i Køge.

For analysen af de mange test, der kræves for at holde trit med pandemien, presser Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse til det yderste.

Fakta Danske Regioner har lovet at sikre, at der kan udføres 20.000 analyser dagligt på landsplan – og under spidsbelastninger 30.000 analyser dagligt.

Det svarer til, at Region Sjælland skal analysere 2875 test for mulig Covid-19 om dagen og ved større udbrud op til 4310 test om dagen.

Nu analyserer Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus cirka 2500 Covid-19-test om dagen – inklusiv cirka 1000, som analyseres for regionen på Danmarks Tekniske Universitet. - Desværre ser det jo ikke ud til, at corona er overstået lige med det samme. Vi skal sikre, at vores medarbejdere også kan trække vejret ind i mellem, man kan ikke løbe en maraton hver dag, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Ønsket om test stiger og stiger Venstres Claus Bakke ser problemer ved de overordnede nationale prioriteringer:

- Det er enormt vanskeligt, når vi skal tage nogle anbefalinger til os, som nogle andre har prioriteret for os. Vi kan ikke blive ved med at servicere de raske (som gerne vil testes, red.), når det er de syge, som vi er sat i verden for at tage os af, siger han.

Regionrådsformand Heino Knudsen er enig:

- Hver gang vi øger antallet af test, så stiger efterspørgslen. Derfor er der stadig ventetid. Det rejser vi også i Danske Regioners bestyrelse.

Afdelingen i Slagelse, der analyserer for alle sygehuse i regionen, er i gang med at ansætte flere bioanalytikere og få mere udstyr. Regionens administration forventer, at der er stabil drift ved udgangen af november, men målet om at få 35 flere fuldtidsansatte vil først blive nået i løbet af første halvdel af 2021.

Rokader og en pavillon løser pladsproblem Også pladsen skal udvides. I Slagelse har Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, som hører under Sjællands Universitetshospital, allerede fået 174 kvadratmeter ekstra i foråret, som ellers blev brugt af Slagelse Sygehus. Der er brug for yderligere 300 kvadratmeter, og det bliver løst ved, at Slagelse Sygehus fraflytter 200 kvadratmeter, som Klinisk Mikrobiologisk Afdeling får råderet over. Desuden opstilles en pavillon på 200 kvadratmeter, hvor både Slagelse Sygehus og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling får lager.

Udbygning ved Sjællands Universitetshospital Om tre år flytter Klinisk Mikrologisk Afdeling til Køge. Men den kommende ny laboratoriebygning ved Sjællands Universitetshospital er ikke stor nok til at klare så meget ekstra analysearbejde, som Covid-19-pandemien har vist sig at kræve.

Derfor ønsker regionen at bygge yderligere 900 kvadratmeter i Køge. Det vil koste cirka 42 millioner kroner.

Udgifterne til ekstra personale, ekstra udstyr og andet materiale samt udbygning forventes finansieret af staten.