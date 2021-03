Region Sjælland har valgt at sende alle iPhones på regionens sygehuse på pension og erstatter dem med Ascoms kliniske Myco 3 smartphone. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Region Sjælland skifter iPhone ud med Ascom

Sjælland - 16. marts 2021 kl. 07:23

Region Sjælland har bestilt 1813 Ascom Myco 3 smartphones til regionens sygehuse. Den kliniske smartphone giver læger og sygeplejersker mobil adgang til Sundhedsplatformen, så de kan hente og indtaste patientoplysninger, når og hvor der er behov for det. Ascom Myco 3 erstatter de iPhones, man hidtil har anvendt i kombination med et særligt sled-cover for at styrke robustheden og optimere scannefunktionen.

Ascom Myco 3 får stor opmærksomhed i sundhedssektoren, fordi den er designet specifikt til kliniske miljøer og samtidig følges af en lang række strategiske partnerskaber, herunder Epic, der har udviklet Sundhedsplatformen. På mange sygehuse ønsker man at anvende smartphones til de kliniske processer, fordi de er velkendte for personalet og derfor ikke kræver lang indkøringstid. Men typisk kommer almindelige smartphones til kort på ting som robusthed, batteriskift, afspritning og scanning af patientarmbånd, medicin m.m.

Særlige behov og krav Ascom Myco 3 er designet i samarbejde med klinikere og er målrettet til de kliniske arbejdsprocesser. Blandt andet sidder stregkodescanneren på bagsiden af telefonen, så den er lettere og mere ergonomisk at anvende. Myco 3 har også hot swap-batteri, så batteriet kan skiftes, uden at telefonen slukker, og brugeren skal logge ind på sundhedsplatformen igen.

-Det kliniske miljø er så særegnet, at standardudstyr har svært ved at stå distancen. I it-branchen er standard et udbredt mantra, som vi også hylder i Ascom, så langt som det nu er forsvarligt. Men der er en grund til, at vi har valgt at ansætte et større team af klinikere, som både bidrager til produktudviklingen og dialogen med sygehusene. Der er nogle behov og sikkerhedskrav i lige netop denne sektor, som kræver specialudstyr, siger produktchef i Ascom, Rune Roed Schøler.

Han nævner, at en lille ting som en klips på telefonen, så den kan sidde fast i kittellomme, kan betyde en verden til forskel for brugerne. Det samme gælder placeringen af scanneren og dens funktioner.

- Patientarmbåndet er nøglen til patientdata i Sundhedsplatformen. Hvis stregkoden på armbåndet er krøllet eller slidt, vil et almindeligt smartphonekamera hurtigt opgive eller måske lave en fejllæsning, hvilket kan være ganske alvorligt i forbindelse med fx medicinudlevering. Som leverandør skal vi forstå både de kliniske og tekniske processer, men også de helt små detaljer til bunds for at kunne levere løsninger og udstyr, som både personalet og patienterne kan føle sig trygge ved, siger Rune Roed Schøler.