En ny 8-punktsplan skal sikre flere patienter igennem kræftbehandling til tiden.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Region Sjælland ringest til at behandle kræftsyge til tiden - ny plan skal rette op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Region Sjælland ringest til at behandle kræftsyge til tiden - ny plan skal rette op

Sjælland - 24. august 2021 kl. 09:40 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Mere end hver fjerde kræftpatient i Region Sjælland blev ikke behandlet til tiden i 2020. For brystkræft var det kun 53 procent af de 476 kvinder, der skulle opereres, der blev behandlet inden for de såkaldte standardforløbstider, viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Selv om det går bedre i 2021, hvor 76 procent af brystkræftpatienterne ifølge Region Sjælland er blevet opereret til tiden, så kalder tallene på handling.

Det mener regionsrådspolitikerne i Region Sjælland, som mandag aften vedtog en 8-punktsplan for kræftområdet i Region Sjælland.

- Siden tallene kom i 2020 har vi forbedret os på nogle områder. Men der er også ting, der hele tiden ligger på et lavt niveau. Og det er rent ud sagt for ringe. Der vil de initiativer, vi sætter i gang, forsøge at klarlægge, præcis, hvor det går galt, og hvordan vi kan sætte fokuseret og systematisk ind på at blive bedre, siger Annemarie Knigge, formand for Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud - i daglig tale Sygehusudvalget, til Sn.dk

De 8 mål i kræftplanen Regionen skal blive bedre til at opfylde nationale mål om bl.a. at behandle 90 procent af kræftpatienterne inden for såkaldte »standardforløbstider«.

Patienternes ret til maksimalt ventetid på eks. 30 dages ventetid for udredning og behandles skal overholdes.

Borgerne skal opfordres til at gå tidligere til læge, hvis de oplever symptomer

Screeningsinterval på to år og tre måneder ved screening for brystkræft skal overholdes

En større andel af de kvinder, der tilbydes brystkræft-screening skal tage imod tilbuddet

den sociale ulighed i kræftoverlevelse skal mindskes

Senfølger og behandling af døende (palliation) på kræftområdet skal have særligt fokus

Personlig medicin tilpasset den enkelte patients behov skal udvikles og implementeres.



Kilde: Region Sjælland.

Syv initiativer nu - flere på vej Planens otte punkter er først og fremmest målsætninger, der skal følges op af konkrete initiativer.

I planen er der lagt op til at igangsætte syv initiativer her og nu og i efteråret.

Blandt andet undervisning og oplæring af forløbskoordinatorer, der skal sikre, at patienterne får bedre forløb og behandles til tiden. I forlængelse af det, skal der igangsættes en analyse, der skal klarlægge, om de arbejdsgange, som sundhedspersonalet arbejder efter i dag, fungerer godt nok:

- Vi har jo tidligere sat penge af til kræftområdet. Men der skal også andre ting til for at lykkes. Vi har manglet hænder inden for radiologien. Det forsøger vi nu blandt andet at uddanne os ud af med en ny screeningsassistent-uddannelse, siger Annemarie Knigge, og fortsætter: - Med de nye initiativer vil vi omkalfatre hele området for at sikre en mere fokuseret og systematisk indsats over for patienterne.

Social ulighed I planen er der også lagt op til at sikre, at borgerne bliver bedre til at gå til læge, hvis de mærker symptomer på kræft. Samtidig er der opstillet en mål om, at flere skal tage imod tilbud, de får om eksempelvis brystkræftscreeninger.

I første omgang vil regionen tage en dialog med de praktiserende læger for at se på, hvordan man kan få opfordret flere borgere til at gå til læge, hvis de har symptomer, ligesom man skal få lokket flere til at tage imod tilbuddene for at bliver undersøgt.

En anden mulighed, der skal undersøges, er, om det giver mening at opsætte informationer, eksempelvis pjecer og plakater om kræft-tilbud hos frisører og lokal-afdelinger af Kræftens Bekæmpelse:

Formand for Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud i Region SJælland, Annemarie Knigge. Foto: Christian Mikkelsen.

- Vi har en større andel af ældre og socialt udsatte borger hos os, end i de andre regioner. Og vi ved, at de har sværere ved at få reageret på symptomer og komme til læge i tide. Derfor vil vi gerne se på, hvordan vi kan gøre noget ved det, simpelthen for at få flere folk til at gå til læge, siger Annemarie Knigge.

Der er i første omgang lagt op til, at 8-punkts planen får del i 10 millioner kroner, som Region Sjælland har haft i mindreforbrug i 2021.

Et beløb, der muligvis kan vokse i løbet af de kommende dages forhandlinger om Region Sjællands budget for 2022.