Sjællands Universitetshospital Køge omdanner fra 15. december endnu et afsnit til at modtage Covid-19-patienter.

Region Sjælland øger coronaberedskab og aflyser flere operationer

Antallet af indlagte patienter med Covid-19 stiger så meget, at Region Sjælland åbner flere Covid-19-senge og aflyser operationer.

- Fra på tirsdag går vi i »fase 2«. Det betyder, at vi skal reservere flere senge til covid-patienter, siger Leif Panduro Jensen, der er koncerndirektør i Region Sjælland.

For en uge siden gik Region Sjælland i »fase 1-beredskab«, Sjællands Universitetshospital udskød omkring 60 ortopædkirurgiske operationer for at give plads til flere Covid-19-patienter, og fra på tirsdag bliver der udskudt endnu flere.