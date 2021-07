Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Region Sjælland har flest færdigvaccinerede

Sjælland - 24. juli 2021 kl. 06:04 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Sjælland: Den 27. december sidste år blev de første corona-vaccinationsstik uddelt i Region Sjælland, og nu er der for alvor sat turbo på corona-vaccinationsprogrammet i regionen.

Faktisk fremgår det af den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut den 21. juni, at regionen nu er over halvvejs med at vaccinere sine borgere mod COVID-19.

Halvdelen har fået 2. stik Hele 53 % af borgerne i Region Sjælland er på nuværende tidspunkt færdigvaccinerede.

Coronvaccinerede fordelt efter region



(Påbegyndt vacc. | Færdigvacc.)

71,2 % | 47,6 % Region Nordjylland

70,3 % | 53,0 % Region Sjælland

69,0 % | 46,9 % Region Midtjylland

68,3 % | 47,3 % Region Syddanmark

67,2 % | 47,7 % Region Hovedstaden

Det bringer Region Sjælland i en førerposition på landsplan. Nærmeste forfølger er Region Hovedstaden, hvor 47,7 % af borgerne, ifølge Statens Serum Institut, er færdigvaccinererede.

Også når det gælder mængden af folk, der har fået første vaccinationsstik, ligger Region Sjælland lunt i svinget med 70,3 %. Det er regionsplan kun overgået af Region Nordjylland, hvor 71,2 % er påbegyndt vaccinen.

Det vil sige, at ud af Region Sjællands i alt 841.955 borgere er 591.482 i gang med vaccineforløbet, mens 446.355 er færdige og har fået stik nummer to.

Stolt over opbakningen Det er en statistik, der vækker begejstring i Region Sjælland.

- Det er selvfølgelig meget, meget glædeligt, at vi er nået dertil. Det er vi glade for, og vi er glade for, at vores borgere har bakket op om vaccineindsatsen i Danmark, siger Hanne Schjønning Nielsen, der er funktionschef i Det Nære Sundhedsvæsen og driftsansvarlig for vaccine og test i Region Sjælland.

Hun er stolt over borgernes opbakning til vaccineindsatsen, og at regionen samtidig rent praktisk har kunnet imødekomme det behov, der har været for ledige vacciner.

Plads til mange flere Hanne Schjønning Nielsen fortæller, at regionen i hele vaccineperioden har ligget i front, men at der i den seneste tid er sket et fald i antallet af bookede vaccinetider, så tallene er udlignet lidt i forhold til de øvrige regioner.

Funktionschefen håber derfor, at endnu flere, der måtte ønske en vaccine, efter ferien får bestilt tid til at komme i gang.

- Vi har haft en periode, hvor vi kun er 50 % booket i vores vaccinationscentre, så jeg vil gerne opfordre til, at såfremt man ønsker en vaccine, at man får booket så hurtigt som muligt, siger Hanne Schjønning Nielsen og uddyber:

- Det er fordi, at vi i Danmark skal stemme op om, at vi opnår flokimmunitet, og så skal så mange som muligt have en vaccine.