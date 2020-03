Der blev ekstra brug for testsættene på Sjællands Universitetshospital Roskilde, for 11 mennesker måtte genindkaldes til ny test for mulig smitte med coronavirus. Foto: Tine Fasmer

Region Sjælland har fået tredje coronaramt

- Vi har været nødt til at foretage en re-test af 11 mennesker, fordi der opstod usikkerhed om, hvorvidt prøverne kunne være blevet forbyttet, forklarer specialeansvarlig overlæge Lothar Wiese fra infektionsmedicinsk afsnit på Medicinsk Afdeling, der står i spidsen for corona-indsatsen i Region Sjælland.

- Der opstod tvivl under transporten, fordi prøverne ikke var mærket helt optimalt. Vi mener faktisk, at det var gjort korrekt. Men for en sikkerheds skyld, fordi der var et positivt resultat i blandt, gentog vi testene, siger Lothar Wiese.