Region Sjælland foran på kønsfordeling

Sjælland - 14. oktober 2021 kl. 15:15 Af Martin Olsen and Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

I Region Sjælland er der i år flere kvindelige kandidater, som stiller op til regionsrådsvalget end for fire år siden, ligesom andelen af kvinder i det eksisterende regionsråd er højere nu end i forrige valgperiode. Det viser en optælling, som Sn.dk har lavet på baggrund af tal fra Region Sjælland.

Fire ud af 10 kandidater - 40 procent - ved dette års kommende regionsrådsvalg er kvinder, mens kvinder ved regionsrådsvalget i 2017 sammenligning udgjorde lidt under en tredjedel af kandidaterne.

I det nuværende regionsråd udgør kvinderne 44 procent af medlemmerne (23 mænd og 18 kvinder) mod cirka 40 procent i det forrige regionsråd. Og når først kvinderne er på stemmesedlen har de en lidt bedre mulighed end mænd for at blive valgt ind end deres mandlige kolleger, forklarer en valgforsker.

- Den højere andel valgte kvinder viser, at vælgerne gerne stemmer på kvinder. Og især at kvinder i højere grad end mænd stemmer på kvinder, forklarer valgforsker Karina Kosiara-Pedersen fra Københavns Universitet.

Hun fortæller, at erfaringen viser, at især den første kvinde på en liste høster mange personlige stemmer. Hvis en kvinde eksempelvis står som nummer tre efter to mænd på en liste, har kvinden generelt større chance for at blive valgt end en mand, hvis nummer tre på listen var endnu en mand, forklarer Karina Kosiara-Pedersen.

Kandidater ønsker mere lige fordeling

På landsplan er lidt mere end hver tredje - 36 procent - af regionsrådskandidaterne kvinder, viser en optælling fra Danske Regioner og Danmarks Statistik. Det ligger altså noget under niveauet for Region Sjælland.

Og spørger man to af de aspirerende kandidater til regionsrådet i Region Sjælland fra hver sin politiske fløj, så er udsigten til en fortsat mere ligelig kønsfordeling en god nyhed.

- Vi har jo i SF som målsætning at tilstræbe en ligelig fordeling af kvinder, mænd og forskellige etniciteter. Det er så fint, at det går den rigtige vej. Det er ikke godt nok endnu, men så længe, det stiger, er det positivt, siger Mona Pedersen, der er kandidat til regionsrådet for Socialistisk Folkeparti.

Også hos De Konservative er der glæde over fremgangen for kvinderne.

- Vi er på rette spor i forhold til kønsfordeling, og når det som her er frivillighed, der driver det, gør det mig glad. Jeg bryder mig ikke om tvangskvoter, og jeg er sikker på, at dette er begyndelsen, og vi vil med tiden se en mere lige kønsfordeling generelt i vores samfund, siger Helle Laursen Petersen, som er kandidat til regionsrådet for Det Konservative Folkeparti.

Ved seneste regionsrådsvalg i 2017 var 78 ud af de 246 kandidater i Region Sjælland kvinder. Ved det kommende regionsrådsvalg 16. november er der 101 kvindelige kandidater at vælge imellem ud af 250 opstillede. Der er intet, der tyder på, at kvinder skulle interessere sig mindre for regionsrådspolitik, tværtimod. Ved valget i 2017 var stemmeprocenten lidt højere blandt kvinderne ( 73,9 procent) end blandt mændene (70,2 procent) i region Sjælland. Sammen tendens gjorde sig gældende på landsplan.

Så mange kvinder opstiller de enkelte partier I Region Sjælland er 101 af 250 kandidater til regionsrådsvalget kvinder (40,4 pct.).De fordeler sig således på partierne. I parentes ses kvinderenes andel af det samlede antal kandidater.



Alternativet: 1 (100 pct.)

SF: 10 (66 pct.)

Din Stemme: 3 (60 pct.)

Frihedslisten: 4 (57 pct.)

Nye Borgerlige: 6 (50 pct.)

Veganerpartiet: 2 (50 pct.)

Enhedslisten: 22 (49 pct.)

Socialdemokratiet: 12 (46 pct.)

Dansk Folkeparti: 8 (44 pct.)

Venstre: 14 (35 pct.)

De Konservative: 8 (33 pct.)

Lokallisten Lolland: 2 (33 pct.)

De Radikale: 5 (29 pct.)

Kristendemokraterne: 2 (22 pct.)

Liberal Alliance: 2 (11 pct.)

Guldborgsundlisten: 0 (0 pct.)



Kilde: Sn.dk’s optælling på baggrund af tal fra Region Sjælland.