Foto:Thomas Olsen 230420 Klinisk mikrobiologisk ambulatorium - Slagelse sygehus - analyserer region Sjællands coronatest - covid19 Foto: Thomas Olsen

Region Sjælland får hjælp til flere test

Sjælland - 15. maj 2020 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har været ved at drukne i Covid-19-test på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus. Nu får de assistance.

Så der er lys forude for de 70 bioanalytikere på den regionale Klinisk Biologisk Afdeling på Slagelse Sygehus, der arbejder døgnet rundt for at analysere det stadigt stigende antal test.

- Men hvis du havde spurgt for en uge siden, så havde jeg ikke været så optimistisk, bemærker ledende overbioanalytiker Pia Krohn Hansen.

Ansætter flere Afdelingen er netop gået i gang med jobsamtaler, der skal sikre tre ekstra bioanalytikere til den store opgave med at analysere test af alle syge borgere med Covid-19-symptomer i Region Sjælland.

Over et par uger er samtlige ansatte på regionens sygehuse også blevet testet, og det satte for alvor analysekapaciteten under pres.

- Lige nu modtager vi omkring 1800 test i døgnet, men vi har i en periode modtaget 6000 i døgnet, og det er langt mere end vi har kapacitet til at analysere. Personalet har »støjet« noget, fordi der gik lang tid med at få svar. Men vi prioriterer patienterne først, siger Pia Krohn Hansen.

Test, test, test lyder mantraet fra sundhedsmyndighederne, men det er er svært at følge med for kliniske mikrobiologiske afdelinger, som har ansvaret for analyse af test fra mennesker med symptomer og Statens Serum Institut, der står for analysene af raske i Testcenter Danmarks telte. Foto: Thomas Olsen.



Sn.dk har også fået henvendelser fra folk, der har ventet meget længe på at få svar, og i nogle tilfælde er endt med at få meldingen, at deres prøve skal tages om. Også på facebook er lignende frustrationer blevet delt.

- Det er rigtigt, at vi har fået en række prøver ind (fra et af teststederne ved sygehusene i Holbæk, Nykøbing F., Slagelse eller Roskilde), som hverken var mærkede med cpr-numre, eller hvor de var taget. De skal selvfølgelig tages om, siger Pia Krohn Hansen.

Novo Nordisk hjælper Hun glæder sig over, at Novo Nordisk også er begyndt at assistere med at analysere prøver fra Region Sjællands borgere med symptomer på Covid-19.

Testene bliver registeret på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse, inaktiveret, så de ikke udgør en smitterisiko, og inden de sendes til Novo Nordisk' laboratorium i Måløv, bliver prøverne anonymiseret.

- Det betyder selvfølgelig noget ekstra tid til transporten, men det er en meget stor hjælp, siger Pia Krohn Hansen.

Hos Novo Nordisk forklarer corporate vice president Lars Wichmann Madsen fra Global Discovery & Development Science, at Novo Nordisk siden slutningen af marts har indgået et samarbejde med Rigshospitalet, som flere andre sygehuse fra hele landet efterhånden også indgår i.

- Vi bidrager til det danske testberedskab via to 'spor' - et sundhedsspor, hvor vi analyser COVID-19 tests (af mennesker med symptomer på sygdommen, red.) gennem samarbejdet med Rigshospitalet, og et borgerspor (test af mennesker uden symptomer, red.), hvor vi bidrager med ekspertise, mandskab og udstyr til Det Nationale Testcenter under Statens Serum Institut. Gennem sundhedsporet har vi nu kapacitet til at analysere 6000 virus-tests dagligt, siger Lars Wichmann Madsen.

