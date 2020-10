Brystkræftramte kvinder kan stadig ikke regne med at komme gennem de første undersøgelser og videre til operation eller kemoterapi inden for kræftpakkens tidsgrænser. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mikkelsen (Mik)

Region Sjælland: Kvinder med brystkræft får stadig forsinket behandling

Sjælland - 28. oktober 2020 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Glæden over, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fjernet de sidste anmærkninger om brystkræftbehandlingen i Region Sjælland, kan med fordel veksles til arbejdssomt fokus.

For der er et andet stort hængeparti på den del af Billeddiagnostisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde, som undersøger kvinder for brystkræft.

Det halter gevaldigt med at overholde tidskravet i kræftpakken i år, hvor brystkræft-radiologisk afdeling flyttede fra Ringsted til Roskilde i foråret og brystkirurgisk afdeling rykkede samme vej 1. september.

I første kvartal i år fik 56 procent af de kvinder, der blev henvist af egen læge til undersøgelse for mulig brystkræft, undersøgelserne til tiden. I andet kvartal er det dalet til blot 44 procent, og tredje kvartal bliver formentlig ikke bedre.

Det kan i yderste konsekvens få betydning for behandlingsforløb og overlevelseschancer.

Under hver femte fik i sommer behandling i rette tid - Tredje kvartal er ikke gjort helt op endnu, men i juli ligger vi på 18 procent og i august helt nede på 16 procent. Til gengæld ser det ud til, at vi rammer 73 procent i september, så det er gode tegn på, at vi er på rette vej, fortæller vicedirektør for Sjællands Universitetshospital Jesper Gyllenborg.

Der må højst gå 27 dage fra en muligvis brystkræftramt kvinde henvises fra egen læge til udredning på Billeddiagnostiks Afdeling til, at hun enten er opereret for brystkræft eller har påbegyndt kemoterapi.

- De pakkeforløb, som ikke gennemføres inden for kræftpakkens krav, bliver i gennemsnit overskredet med otte dage, så det er ikke så meget. Men det er selvfølgelig stadig ikke godt nok, siger Jesper Gyllenborg.

Også regionsrådsformand Heino Knudsen (S) understreger, at politikerne fortsat har fokus på, at brystkræft-området i højere grad skal behandle de ramte til tiden.

RegSidste år var Region Sjællands overholdelse af kræftpakkerne for brystkræft 79 procent i 1. og 2. kvartal, 71 procent i 3. kvartal og 53 procent i 4. kvartal.